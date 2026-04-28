Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 1 dakikada meydana gelen iki ayrı deprem bölgede büyük tedirginlik yarattı. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerin ardından yaptığı değerlendirmede, hareketliliğin kaynağı olarak Battalgazi fay zonuna dikkat çekti ve bu depremlerin 2020 Sivrice depreminin bir uzantısı olduğunu vurguladı.
1 dakikada iki deprem yaşandı: Şener Üşümezsoy'dan kritik açıklama
Hava Demir
BİR DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Battalgazi merkezli ilk deprem 3,9 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremden yalnızca bir dakika sonra bölge bu kez 4,4 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı.
Depremler Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’da da güçlü şekilde hissedildi.
"ANA FAY DEĞİL, İKİNCİ KIRIK HATTI"
Bölgedeki paniği değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin teknik arka planına ilişkin kritik bilgiler paylaştı.
Şener Üşümezsoy, 2020 Sivrice depreminin stresinin ana hat üzerinde ilerlemek yerine kuzeye sıçradığını belirterek şunları söyledi:
"2020 yılında Sivrice’de olan depremin en batıya doğru uzanan kesimi Pütürge’de sonlandı...
Stres o hat boyunca ilerlemedi, onun kuzeyindeki Battalgazi hattında yer alan ikinci faya sıçradı. Depremler bu hat üzerinde meydana geliyor."
6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE BAĞLANTILI MI?
Şener Üşümezsoy, bu depremlerin 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketle doğrudan bir bağlantısı olmadığını ifade ederek, sürecin 2020’den beri devam eden bir depremsellik olduğunu dile getirdi.
Şener Üşümezsoy depremle ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti:
TETİKLENEN DEPREMLER
"Bu depremler ana faydan kaynaklanan büyük depremler değildir. 2020’den bu yana bu hatta devam eden bir depremsellik var; bunlar Sivrice depreminin tetiklediği depremlerdir"
BÖLGESEL SÜREÇ
"6 Kasım’dan sonra Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremler de bu sürecin bir parçasıdır. Yeni bir durum söz konusu değil."
Uzmanlar, Malatya'daki artçı depremlerin ve süregelen hareketliliğin takip edildiğini bildirirken, vatandaşlara hasarlı yapılardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.