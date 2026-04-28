Ederson krizi: Fenerbahçe’de futbolcular bakın ne istedi

Yeniçağ Gazetesi
28 Nisan 2026 Salı
Fenerbahçe’de büyük umutlarla transfer edilen Ederson, hataları ve derbideki davranışları sonrası krizin merkezine oturdu. Takım içinde tepkiler büyürken, kadro dışı ihtimali gündeme geldi.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, hemen her transfer döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yaz da karşı karşıya geldi. 8 yıl Manchester City kalesini koruyan Ederson için başlayan yarışı sarı-lacivertliler kazandı.

İngiliz ekibine 11 milyon euro bonservis ödenirken, yıllık 11 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Büyük ses getiren bu transfer ise sezon bitmeden tartışmalı bir hâl aldı.

SÜPRİZ KARARLAR

Ederson, 23 Aralık’ta kupadaki Beşiktaş maçında Noel izni nedeniyle forma giymedi. 23 Şubat’ta 1-1 biten Kasımpaşa karşılaşmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Buna rağmen Brezilyalı kalecinin kısa süre sonra yeniden ilk 11’e dönmesi şaşkınlık yarattı. Özellikle Çaykur Rizespor maçında 90+8’de yaptığı kritik hata, takımın 2-2 berabere kalmasına neden oldu ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe olarak yorumlandı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Ederson’un performansı ve tutumu camiada tepki topladı. Kulüp başkanı Sadettin Saran, oyuncunun takımın WhatsApp grubunda arkadaşlarından özür dilediğini açıkladı.

Ancak tecrübeli kaleci, kupadaki Konyaspor maçı ve Galatasaray derbisinde yeniden ilk 11’de sahaya çıktı. Derbide henüz 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından agresif tavırlarını sürdürmesi dikkat çekti.

DERBİDE KIRILMA ANI

Karşılaşmanın 62. dakikasında Galatasaray’ın kazandığı penaltı sonrası hakemin uyarılarına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, tepkilerini sürdürdü. Hakem Yasin Kol’a yönelik davranışlarının ardından ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

FUTBOLCULARDAN KADRO DIŞI TALEBİ

Fanatik'in haberine göre derbi sonrası soyunma odasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Ederson’un bir kez daha özür dilemesine rağmen bu kez takım içinde karşılık bulamadığı belirtildi. Bazı oyuncuların, teknik heyetten Ederson’un kadro dışı bırakılmasını talep ettiği iddia edildi.

