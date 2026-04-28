Muhalefetin seçim baskısı iktidarda karşılık bulmazken, iktidar kendi isteyeceği bir tarihte 'öne alınmış seçim' gerçekleştirecek. Bu çerçevede erken seçim için kesin gözüyle bakılan tarih, AK Parti'nin iktidara gelişinin 25. yılına yani "çeyrek asra" denk gelen Kasım 2027 olarak ön görülüyor.

25. YIL TEMALI SEÇİM PROPAGANDASI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre de Erdoğan, partinin 14 Ağustos 2026'daki kuruluş yıldönümünün "25. yıl" vurgusuyla kutlanmasını istedi. Partinin seçim kampanyasını da bu çerçevede planlayacağı ifade edildi.

'MUHALEFET KAÇAMAZ' ÇIKMAZI

AK Parti'nin erken seçim kararı çıkarmak için temel argümanı, "iktidarın seçim istediği bir ortamda, muhalefetin seçimden kaçamayacağı" yönünde.

Bu çerçevede CHP dışındaki bazı muhalefet partilerinin veya adaylık umudunu kesen bazı milletvekilleri ile bazı bağımsızların birebir markajla ikna edilmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Hatta bazı AK Parti milletvekilleri, "Göreceksiniz, o gün bazı CHP milletvekilleri de erken seçime destek verecek. Çünkü, muhalefet seçimden kaçmayı seçmenine izah edemez" iddiasında bulunuyor.

Muhalefet kanadından fireler olsa bile, erken seçim kararı için gerekli sayıya ulaşılmasının kolay olmayacağı iktidar partisi tarafından da kabul ediliyor.

DEM PARTİ CEPTE KALIR MI?

Erdoğan'ın firelere güvenerek yola çıkmayacağı belirtilirken, "çözüm süreci" masasına oturan DEM Parti'nin alacağı tutumun belirleyici olacağı ifade ediliyor.

56 milletvekili olan DEM Parti'nin destek vermesi halinde, iktidar bloğu erken seçim kararını çıkaracak çoğunluğa ulaşabiliyor.

DEM Parti, CHP'den gelen "ara seçim" çağrısına karşı çıkmadı ancak destek de vermedi. DEM Partililer, süreçle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyor ve bir seçimin süreci kesintiye uğratacağı endişesini dile getiriyor.

Çözüm sürecinin başlangıcında, "Erdoğan'ın yeniden adaylığının yolunu açacağı" eleştirilerini kesin bir dille reddeden DEM Parti bu tutumunu sürdürüyor.

Ancak siyasi kulislerde AK Parti'nin, Erdoğan'ın adaylığını garantilemek için "seçime ayarlı süreç takvimi" belirleme ihtimali de yüksek görülüyor.

Bu çerçevede, süreçteki bazı kritik düzenlemelerin seçime yakın zamana denk getirilerek, DEM Parti'yi ikna yoluna gitmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.