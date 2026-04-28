Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, İran-ABD/İsrail Savaşı'ndaki kritik nokta olan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu görüntüledi. Dünya petrol ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nın son durmunu paylaşan Yeşiltepe, dikkat çekici bir noktayı vurgıladı.

Hürmüz Boğazı’nda dikkat çekici bir görüntü var..



Kıyıdan bakıldığında sakin ve olağan bir deniz manzarası görülüyor. Ancak bu dinginliğin içinde, yol kenarından bile seçilebilen onlarca tanker dikkat çekiyor.



Bölgedeki yoğun gemi trafği, yüzeydedki huzurlu görüntüye rağmen… pic.twitter.com/uN8aP2QgCv — Ahmet Yeşiltepe (@ahmetyesiltepe) April 28, 2026

SAVAŞTA SON GELİŞMELER NELER

Avrupa Birliği (AB), Hürmüz Boğazı'ndaki durumun dünyanın diğer bölgeleri için tehlikeli örnek oluşturduğunu belirterek, dünya ticaretinin risk altında olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başkan Donald Trump'a İran savaşına ilişkin yanıltıcı bilgiler verdiği öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya ziyaretinin ardından Moskova yönetimine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekti.