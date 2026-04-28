Türkiye’nin ihracat şampiyonu fındık, bugünlerde iki ateş arasında. Ordu ve Giresun’da 370 bin dönümlük devasa bir alan maden tehdidiyle sarsılırken, üreticinin tapulu arazileri birer birer icra ilanlarına düşüyor. Karadeniz’in can damarı, ihracatın göz bebeği fındık bahçeleri; ruhsat sahaları, sondaj kuleleri ve maden ihalelerinin gölgesine giriyor.

DEVA PARTİSİ SORU ÖNERGESİ SUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı tarafından ayrı ayrı cevaplandırılması için DEVA Partisi, Meclis’e soru önergesi sundu. Nisan 2026 itibarıyla MAPEG tarafından yürütülen 317. ihale grubu kapsamında, Ordu ve Giresun illerimizde toplam 370 bin dönümlük fındık bahçesi ve tarım arazisi maden ruhsat alanı olarak tanımladığı önergede belirtildi.

Giresun Ziraat Odası raporuna göre, maden tozlarının fındık yapraklarındaki gözenekleri kapatması sonucu rekoltede yüzde 40’a varan kayıplar öngörülüyor. Altınordu Ziraat Odası verileri ise, yer altı su damarlarının yön değiştirmesiyle fındık ocaklarının "su stresi" nedeniyle kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

DEVA Partisi'nin sunduğu soru önergesi

Bu durum, Türkiye’nin dünya lideri olduğu fındık sektöründe yıllık 2 milyar doları aşan ihracat gelirini ve geçimini bu topraklardan sağlayan yaklaşık 100 bin çiftçi ailesini doğrudan bir ekonomik yıkım riskiyle karşı karşıya. Maden sahalarının il bazında yüz ölçümünün yüzde 85'ine ulaşması, sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ulusal bir gıda güvenliği ve stratejik ekonomik beka meselesi olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN’DAN YABANCILARA VERGİ MUAFİYETİ

Bölgede bu kaos yaşanırken, ekonomi yönetiminin sunduğu vergi avantajları "bu kadarı da olmaz" dedirtiyor. Türkiye’de mükellefiyeti olmayan yabancılara yönelik hazırlanan yeni düzenlemeler, adeta bir "vergi tatili" sunuyor. Yurt dışı kaynaklı gelirler 20 yıl boyunca vergilendirilmeyecek. Kendi üreticisi maliyetler altında ezilirken, dışarıdan gelene sunulan bu "pembe tablo", yerel halkın tepkisini çekiyor.

ŞAHİN: SEÇİME DOĞRU GİRERKEN ELDE AVUÇTA NE VARSA NAKDE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise fındık bahçeleri satışlarına dair YENİÇAĞ Gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a açıklamalarda bulundu. İdris Şahin, “Bu sadece Batı Karadeniz veya Orta Karadeniz’de olmuyor. Türkiye’nin tamamında çok ciddi olarak toprakları maden sahası olarak açılıyor. Karadeniz’de ses getirmesinin nedeni fındık kıymetli olması. 2 milyar dolar üzerinden bir fındık ihracatı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin

Yabancılara getirilen vergi muafiyetine de parmak basan İdris Şahin, şunları söyledi:

“Erdoğan’ın getirdiği yurt dışı kaynaklı yatırımcılara vergi muafiyeti bunun bir parçası. Artık bir seçim ekonomisine girildi. Seçime doğru girerken elde avuçta ne varsa nakde çevirmeye çalışıyorlar. Şirketlerden ziyade iktidarın şu anda paraya ihtiyacı var. Asıl amaç iktidarın sıcak para arzusu. Ekonomik rahatlamayı buradan elde etmek istiyorlar. Fındık bahçesi ekmek kapısı değil, Karadeniz’in alın teridir.”

FINDIK BAHÇELERİ SATILIYOR

Maden tehdidi bir yana, bölgedeki ekonomik daralma tapu kayıtlarına "İcra İlanı" olarak yansımaya devam ediyor. Ordu’nun hemen her ilçesinden yükselen satış sesleri, üreticinin durumunu gözler önüne seriyor.

Ordu İlindeki Satılık Taşınmaz İlanları

Ünye İcra Dairesi Müdürlüğü: Ordu Ünye’de 7.738 m² fındık bahçesi (23/48 hisse) icradan satılıktır. Bu ilan çoklu satış kapsamındadır. İlan No: ILN02455801.

Akkuş İcra Dairesi Müdürlüğü: Ordu Akkuş’ta 8.530 m² tarla ve 185 m² yapı (1/3 hisse) icradan satılıktır.

Fatsa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu: Ordu Fatsa’da fındık bahçesi mahkemeden satılıktır. Bu ilan çoklu satış kapsamındadır.

Perşembe İcra Dairesi Müdürlüğü: Ordu Perşembe’de 709 m² fındık bahçesi icradan satılıktır. Bu ilan çoklu satış kapsamındadır.

Fatsa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu: Ordu Fatsa’da 8.924 m² fındık bahçesi ve yapı mahkemeden satılıktır. İlan No: ILN02455286.

Gölköy Satış Memurluğu: Ordu Gölköy’de fındık bahçesi mahkemeden satılıktır. Bu ilan çoklu satış kapsamındadır. İlan No: ILN02453449.

Ordu İcra Dairesi Müdürlüğü: Ordu Altınordu’da 5.602 m² fındık bahçesi ve bina (95/96 hisse) icradan satılıktır. İlan No: ILN02453215.