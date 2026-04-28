ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme amacıyla sunduğu teklife, nükleer programa yer verilmediği gerekçesiyle olumlu yaklaşmadığı öne sürüldü.

NÜKLEER VURGU EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Trump, İran’ın teklifini yetersiz buldu. Haberde bir yetkilinin Trump için "Teklifi pek sevmedi" ifadesini kullandığı aktarıldı. Teklifte Tahran’ın nükleer faaliyetlerine dair herhangi bir başlığın yer almaması Washington’da rahatsızlık yarattı.

İRAN’DAN ŞARTLI TEKLİF

İran’ın, nükleer programına ilişkin müzakerelerin daha ileri bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı’nı açmayı ve çatışmaları sonlandırmayı önerdiği belirtildi. Bu teklifin diplomatik sürecin yeniden başlaması açısından önemli ancak eksik bulunduğu değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın teklifini doğrulayarak Trump’ın konuyu ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğünü açıkladı. Leavitt, "Başkan’ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan’ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" dedi.

Leavitt ayrıca, ABD’nin ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik öneri hakkında "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.