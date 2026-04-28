Yeni, sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız Cumartesi günü, ”Ankara kulislerine düşen son bomba: “Mutlak Butlan” dan önce “Nispi Butlan” mı?.. Saray ile CHP arasındaki trafik sıkıştı..” başlıklı yazımda, 6 Mayıs’ta Ankara’da görülmeye devam edilecek, CHP’nin “Mutlak Butlan” davası ile ilgili gelişmeleri aktarmıştım.

Son durum ne?..

Saray ile CHP arasında el altından süren görüşmeler devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nin durumu ve de pozisyonu malumunuz!.. Saray cenahına dönelim… Orada, tam bir görüş birliği sağlanamadı. Sarayın esas karar alıcı mekanizması ikiyi bölünmüş durumda. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, artık bu davanın “Mutlak Butlan” kararı ile sona erdirilmesini istiyor. Buna karşılık saray iktidarının ağır abilerinden Bülent Arınç, Efkan Ala ve Hayati Yazıcı “Mutlak Butlan”a karşı çıkıyorlar, Özgür Özel ile CHP’nin yola devam etmesinin “AKP için daha hayırlı” olacağı görüşünü savunuyorlar. Sosyal medyadan papatya falı bakanlara ve tek sermayesi sosyal medya dedikoduları olan “gazeteci”lerin dikkatine!..

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde yaşananları anlatırken, Arınç, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için Özel'in devreye girdiğini belirterek, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam" dediğini hatırladım.

Bülent Arınç, bu sefer, Özgür Özel’in kelepçelerinin çözülmesi için yoğun gayret gösteriyor. Ara formül hâlâ gündemde…

Y-FETÖ Menzil mi?..

Çook önemli bir haberdi. Dün, Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı. Haberi okuyunca geçmişte AKP ile FETÖ’nün salya-sümük beraberliklerinin Türkiye’yi bugünlere nasıl getirdiği tekrar hatırlatma ihtiyacını hissettim. Haber, kısa alıntılarla şöyleydi;

“Menzil elebaşısı Saki Elhüseyni; cemaat içi konumunu sağladıktan sonra Orta Asya’ya çıkartma yaptı: Orta Asya’da FETÖ sonrası Menzil hareketliliği!

Cemaat tabanı ile kardeşleri arasındaki rekabette öne geçen Saki Elhüseyni, Orta Asya’ya da açılmaya başladı. Bu kapsamda Saki; Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ı ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında Saki, Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ile Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı (Kırgızistan Diyanet Başkanı) Abdulaziz Zakirov ile görüştü.

Liderlik rekabetinde cemaat tabanıyla öne geçen Saki, 72.2 milyon TL sermayelik şirketlerle beslediği kendi kurumsal yapısı “Serhendi Vakfı”nın da örgütlenmesini genişletiyor. Vakıf; Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka ve İskoçya’da örgütlü hareket ediyor. Yurt dışı kapsamında yeni bir adım atan Saki; bu ay içinde Orta Asya’ya çıkartma yaptı.

Saki, yurt dışı örgütlenmesini güçlendirmek için 6 Nisan’da Menzil köyünden ayrıldı ve Orta Asya’ya geçti. Bu kapsamda sırasıyla Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ı ziyaret etti. Saki’nin bu ziyaretlerinin ardından ilgili ülkelerin Cumhurbaşkanlarına ayrı ayrı kendisine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür mesajı yayınlaması dikkat çekti. Saki, Kırgızistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ile Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı (Kırgızistan Diyanet Başkanı) Abdulaziz Zakirov ile görüştü. Saki, mesajlarında Kazakistan Türkiye Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile Kırgızistan Türkiye Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov’a da teşekkür etti.

Orta Asya ziyaretlerini tamamlayan Saki; dün İngiltere’ye geçerek, Serhendi Vakfı’nın Londra’daki tekkesini ziyaret etti.“

Haber, sizde de bir “parallel”lik çağrısı yapmadı mı?..

Menzil cemaatinin saray iktidarındaki ağırlığı aşikar!.. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi birçok yerde örümcek ağlarını itina ile ördüler. Menzil şeyhine açıktan bağlılık yemini eden eğitim müdürlerini biliyoruz. Emniyet teşkilatı ha keza!.. Ekonomik güç olarak da itina ile semirtildi…

Geçen yıl, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Menzil cemaati lideri Saki Elhüseyni’nin Tayyip Erdoğan’la “Külliye”de randevusuz görüştüğü iddialarını gündeme taşımıştı. Görüşmede, kamuya yararlı dernek statüsü ve cemaat içi uzlaşı taleplerinin gündeme geldiği öne sürülmüştü. Öztürkmen, “Devletin bekası tarikatlar üzerinden mi sağlanıyor?” diye sormuştu. Öztürkmen, Erdoğan’ın talepler karşılığında “devletin bekası” gerekçesiyle Elhüseyni’ye, tarikat içindeki iktidar mücadelesinde karşısında yer alan kardeşleriyle birlikte gelmeleri şartını koştuğunun da öne sürüldüğünü belirtmişti. Öztürkmen, “Bu ne aymazlıktır? FETÖ’nün yerine şimdi Menzil mi ikame edilmek isteniyor?” diyerek sert tepki göstermişti.