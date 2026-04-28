Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye gelirken, asgari ücret ise 28 bin 75 TL’ye yükseltilmişti. Ancak maaşlara gelen ek zam, 35 bin TL açlık sınırı karşısında dertlere derman olamadı.
Emekli maaşı ve asgari ücret tamamen değişiyor: Erdoğan seçim talimatını verdi, tarih belli oldu
35 bin TL’lik açlık sınırı karşısında eriyen maaşlar için iktidar düğmeye bastı. Kulislerden sızan bilgilere göre; Mehmet Şimşek’in "sıkı para politikası" yerini seçim esnekliğine bırakıyor. Asgari ücretliye yüzde 20 seyyanen zam ve emekliye rafa kalkan 'Refah Payı' geri mi dönüyor?Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
3 ayda ise emekli ve asgari ücretlinin maaşındaki kayıp ise yüzde 10,04 oldu. Maaşlardaki kötümser tablo bu şekilde olurken, iktidarın ne yapacağı ise merak konusu oldu. Seçim ekonomisinin yaklaşması ile maaşlara neler olacak?
Türkiye siyaseti, 2027 yılında yapılması muhtemel bir erken seçim senaryosuna odaklanırken, ekonomi tarafında da hareketli günler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylık yolunu açması beklenen bu süreçte, uzun süredir uygulanan "sıkı para politikası" yerini daha esnek bir seçim ekonomisine bırakmaya hazırlanıyor.
Mayıs 2023 seçimlerinin ardından göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında radikal kararlar almıştı.
Bu süreçte emekli ve asgari ücretli için uygulanan refah payı düzenlemeleri rafa kaldırıldı. Ücret artışları sadece enflasyon farkı ile sınırlı tutuldu. Alım gücü düşen dar gelirli gruplar üzerindeki baskı, ekonomi yönetiminin temel önceliği haline geldi.
Gazeteci Hilal Köylü’nün YouTube kanalındaki kulis bilgilerine göre; asıl plan asgari ücretliye Haziran ayında bir seyyanen zam yapmaktı.
Ancak bölgedeki jeopolitik gerilimler (İran-İsrail gerginliği gibi) ve ekonomideki küresel dengeler, bu planın yıl sonuna sarkmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Şimşek ile yaptığı son görüşmede seçim hazırlıkları kapsamında sürecin hızlandırılması talimatını verdiği belirtiliyor.
Kulislerde konuşulan "güçlü hazırlık" planının detayları ise şöyle:
|
Kesim
|
Planlanan Düzenleme
|
Hedeflenen Etki
|
Asgari Ücretli
|
Enflasyon farkına ek, %20 seyyanen zam
|
Alım gücünü seçime kadar korumak ve destek kazanmak.
|
Emekliler
|
Askıya alınan 'Refah Payı' uygulamasına geri dönüş
|
Enflasyon farkının üzerinde bir artışla toplumsal memnuniyeti artırmak.