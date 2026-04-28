Fenerbahçe’de kötü gidişatın ardından yeniden seçim rüzgârları esmeye başladı.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç Fenerbahçe'de başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe’de seçim süreci yeniden hareketlendi. Sadettin Saran yönetiminin kongre kararı aldığı belirtilirken, Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağı iddiası gündeme geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Olağanüstü kongreyle göreve gelen Sadettin Saran ve yönetiminin de seçim kararı aldığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerde olağanüstü kongre kararının bugün açıklanması bekleniyor.
SADDETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?
Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar’ın olası seçimde aday olması beklenirken, Sadettin Saran henüz adaylığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak Saran’ın daha önce “Ben ve arkadaşlarım 2027’ye kadar kalmayı hak ettik” sözleri gündeme geldi.
ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?
Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağı camiada merak konusu oldu. Taraftarlar özellikle iki ismin seçim sürecine girip girmeyeceğini yakından takip ediyor.
Sözcü’de yer alan habere göre, Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın olası seçimde aday olmayacağı ifade edildi.