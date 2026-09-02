İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi (2 Eylül 2026)

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Jeopolitik gerilimlerden bağımsız olarak teknik açıdan kâr satışlarının sağlıklı olduğunu belirten İslam Memiş, altının geleceği ve hedefleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

ONS ALTIN

Kar satışlarının tamamlanmasının ardından ons altının yeniden 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını ve bir sonraki atakta 4.800 dolar seviyesine doğru toparlanacağını öngördü. Memiş, yıl sonuna kadar ons altında 5.000 dolar seviyesinin üzerindeki beklentisinde bir revize yapmadığını vurguladı.