Ons altın fiyatlarının 4.300 dolar seviyesinin altına sarkmasını değerlendiren Finansal Analist İslam Memiş, Temmuz ayında 3.950 dolar seviyesinin görüldüğünü, Ağustos ayında ise 688 dolarlık hızlı bir yükselişle 4.688 dolar seviyesine ulaşıldığını hatırlattı.
İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi (2 Eylül 2026)
CNBC-e yayınına katılan finansal analist İslam Memiş, altın, gümüş ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ons altındaki geri çekilmeyi teknik bir kâr satışı olarak nitelendiren Memiş, piyasalardaki son tabloyu, fiziki altın avantajını ve yıl sonu beklentilerini paylaştı.Kaynak: Diğer
Bu sert yükselişin ardından piyasada teknik bir kar satışının kaçınılmaz olduğunu belirten Memiş, 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Petrol fiyatlarında sabah saatlerinde 96 dolar seviyesinin test edildiğini ancak yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediğini vurgulayan Memiş, ABD'deki ara seçim sürecine dikkat çekti. ABD yönetimi ve Fed'in yüksek petrol, yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamıyla seçime gitmek istemeyeceğini öngören Memiş, petrol tarafında 80 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme beklentisini paylaştı.
YIL SONU BEKLENTİLERİ
Jeopolitik gerilimlerden bağımsız olarak teknik açıdan kâr satışlarının sağlıklı olduğunu belirten İslam Memiş, altının geleceği ve hedefleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
ONS ALTIN
Kar satışlarının tamamlanmasının ardından ons altının yeniden 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını ve bir sonraki atakta 4.800 dolar seviyesine doğru toparlanacağını öngördü. Memiş, yıl sonuna kadar ons altında 5.000 dolar seviyesinin üzerindeki beklentisinde bir revize yapmadığını vurguladı.
GRAM ALTIN YIL SONU BEKLENTİSİ
Kısa vadede gram altın TL fiyatının 7.000 TL ile 7.500 TL aralığına yerleşmesini beklediğini aktaran Memiş, yukarı yönlü trendin devam edeceğini belirtti.
FİZİKİ ALTINDA 30'TL LİK FİYAT AVANTAJI
Kapalıçarşı piyasası ile ekran fiyatları arasındaki farka değinen Memiş, serbest piyasada fiziki altının ekranlara göre daha ucuz hale geldiğini belirtti. Ekranda 6.720 TL seviyelerinde görülen gram altının Kapalıçarşı'da 6.690 TL'den işlem gördüğünü ve arada 30 TL'lik bir fark bulunduğunu söyledi.
Önceden 12.500 dolar seviyelerinde olan işçilik maliyetlerinin eksi 1.000 dolara kadar gerilediğini ifade eden Memiş, fiziki altındaki bu talep düşüklüğü ve işçilik avantajının altın borcu olanlar ile düğün yapacaklar için önemli bir alım fırsatı oluşturduğunu kaydetti.
YATIRIMCILARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATALAR
Piyasadaki yatırımcı davranışlarını da eleştiren Memiş, finansal okuryazarlık, güçlü psikoloji ve sabır noktasında sorunlar yaşandığını dile getirdi. Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yapmadığını ve uzun vadeli stratejilerden uzak kaldığını belirten analist, şu uyarılarda bulundu:
"Bu yıl paradan para kazanma yılı değil, benim nazarımda toplama yılıdır. Yılın ilk 9 ayına baktığımızda para piyasalarında belirgin bir getirinin olmadığını ve kafa karışıklığının yüksek olduğunu görüyoruz. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde dolar karşısındaki varlıkları toplamak en doğru stratejidir."
GÜMÜŞ FİYATLARINDA HEDEF RAKAMLAR
Gümüşün 65 dolar seviyesinin altına doğru sarkmasını değerlendiren Memiş, kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olmayacağını söyledi. Gümüşte ilk hedefin 75 dolar, yıl sonu hedefinin ise 96 dolar seviyesi olduğunu belirtti.
Gümüşün performansına dair dönem kıyaslaması yapan Memiş, "Bu yılın şampiyonu altın karşısında gümüş olmaz; ancak 2027 ve 2028 yıllarının şampiyonu gümüş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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