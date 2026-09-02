Fenerbahçe’nin sponsorundan milyar dolarlık yatırım

"Bu tesise ilk adım attığımda burada çok özel bir potansiyel olduğunu gördüm. Tesis ve ekipman harikaydı. Kaliteli gıda üretmeyi çok iyi bilen, inanılmaz yetenekli bir ekip zaten mevcuttu. Etrafınıza baktığınızda ise Pensilvanya'nın nesillerdir ABD'nin en kaliteli sütlerini üreten köklü süt çiftliklerini görüyorsunuz. Bu benim için her şey demek; çünkü bana Chobani'yi başlattığımız ve çiftçilerimizin 20 yılı aşkın süredir hikâyemizin bir parçası olduğu New York'un kuzeyini hatırlatıyor."