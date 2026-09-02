Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu ve Fenerbahçe’nin sponsoru konumunda bulunan küresel gıda devi Chobani, Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüme hamlelerine bir yenisini ekliyor. Şirket, Pensilvanya eyaletine bağlı Allentown kentinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık devasa bir yatırımla yeni bir üretim ve lojistik üssü kurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin sponsorundan milyar dolarlık yatırım
enerbahçe’nin sponsoru konumunda bulunan küresel gıda devi Chobani, yaklaşık 1,2 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapmayı planlıyor. İşte tüm ayrıntılar...Gülsüm Hülya Sundu
Önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 140 bin metrekarelik bu stratejik tesis; Chobani’nin yeni nesil gıda ve içecek ürünlerinin üretim üssü olacak.
Dev yatırım sayesinde bölgede 900'den fazla kişiye yeni istihdam kapısı aralanması öngörülüyor.
Anlaşma kapsamında Chobani, Keurig Dr Pepper (KDP) ile olan iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor. Bu doğrultuda KDP’nin Allentown’daki mevcut üretim tesisi, depolama alanları, ekipmanları ve altyapısı devralınacak.
. İlk olarak 2021 yılında faaliyete geçen tesise Chobani; yeni nesil ekipmanlar, ileri teknoloji ve üretim kabiliyetleri entegre ederek kapasiteyi katlayacak.
Yatırımla birlikte geleneksel süte kıyasla çok daha yüksek protein ve düşük şeker oranına sahip yenilikçi süt ürünlerinin üretimi hız kazanacak.
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ına sadece 800 kilometrelik mesafede yer alan Allentown tesisi, şirkete büyük pazar avantajı sunacak. Kurulması planlanan 10 ayrı üretim hattıyla birlikte ürün geliştirme süreçleri de önemli ölçüde kısalacak.
Yatırımın sadece Chobani için değil, bölge tarımı için de büyük bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.
Nesillerdir kaliteli süt üretimiyle bilinen Pensilvanya’da 4 bin 300’den fazla süt çiftliği bulunduğunu belirten Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, projenin köklerine olan benzerliğine dikkat çekti:
"Bu tesise ilk adım attığımda burada çok özel bir potansiyel olduğunu gördüm. Tesis ve ekipman harikaydı. Kaliteli gıda üretmeyi çok iyi bilen, inanılmaz yetenekli bir ekip zaten mevcuttu. Etrafınıza baktığınızda ise Pensilvanya'nın nesillerdir ABD'nin en kaliteli sütlerini üreten köklü süt çiftliklerini görüyorsunuz. Bu benim için her şey demek; çünkü bana Chobani'yi başlattığımız ve çiftçilerimizin 20 yılı aşkın süredir hikâyemizin bir parçası olduğu New York'un kuzeyini hatırlatıyor."
Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, bölgedeki süt üreticilerinden yıllık 1,36 milyar litrenin üzerinde süt tedarik edilmesi hedefleniyor.