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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne’de Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Dün saat 15.11 sıralarında Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki çekici ile TIR, gümrük muhafaza ekipleri tarafından aramaya alındı. Yapılan kontrolde dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla gizlendikleri yerden çıkarılan kişilerin, kamuoyunda sanal medya ünlüsü olarak tanınan Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan sorgulamada Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu kararın, Türk Ceza Kanunu’nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1’inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi.

Kocabıyık’ın, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Bulgaristan’a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan Arif Kocabıyık ile TIR şoförü Muhterem Altıntaş’ın işlemleri tamamlandı. Kocabıyık ve TIR şoförü, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Kocabıyık’ın adliyeye götürüldüğü sırada gazeteciler de kendisine soru yöneltti.

“NEREYE KAÇACAKTINIZ?” SORUSUNA TEK KELİMELİK YANIT

Gazetecilerin Kocabıyık’a yönelttiği “Nereye kaçacaktınız?” sorusu dikkat çekti. Kocabıyık ise bu soruya “Anamur” yanıtını verdi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında yapılacak işlemlerin ardından yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.