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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre olay, Orhaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilde dumanların fark edilmesiyle başladı. Sürücü, araçtan yükselen dumanları görmesinin ardından otomobili durdurdu. Ancak kısa süre içinde alevlerin yükselmesiyle araç yangına teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler olayın çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.