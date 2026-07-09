Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kurtuluş Savaşı’nı hedef alan ve büyük tepki toplayan sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzası ile 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda da tartışma yaratacak bir ifade yer aldı. FETÖ’nün püskürtülen hain darbe girişiminin onuncu yıl dönümünde gerçekleşecek etkinliklerle ilgili talimatların yer aldığı yazıda 15 Temmuz “kurucu dönüm noktası” olarak nitelendirildi.

“DEMOKRASİ TARİHİNE KURUCU DÖNÜM NOKTASI OLARAK KAZINMIŞTIR”

Resmi yazının ilk paragrafında “Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır.” denildi.

İçişleri’nin yazısında 15 Temmuz’dan "kurucu dönüm noktası" olarak bahsedilmesi, iktidara yönelik yeni bir tarih anlatısı ve yeni rejim inşa etme noktasındaki eleştirileri akıllara getirirken söz konusu ifade Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl kurucu iradesini ve başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere tarihsel temellerini paranteze alma ve gölgeleme riski taşıyor.

Darbe girişiminin püskürtülmesi ve anayasal düzenin korunması demokratik bir savunma refleksi olmasına rağmen İçişleri’nin yazısında 15 Temmuz’a kurucu misyon yüklenmesinin devletin resmi dilindeki kurucu hafızanın bilinçli bir biçimde aşındırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.