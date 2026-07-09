Tarlada 30, pazarda 250 lira: Dünya peşinden koşuyor

Aile işletmeciliği şeklinde titizlikle toplanan kirazlar, hem iç pazarda hem de dünya pazarında yoğun talep görüyor. Yaklaşık 46 yıldır bölgede tarımı yapılan ürün için bu sezon 10 bin dönümlük üretim alanından toplamda bin 200 ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.