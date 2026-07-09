Bilecik’in tarihi ve coğrafi dokusuyla öne çıkan 550 rakımlı ilçesi Gölpazarı'nda, yurt dışına da ihraç edilen tescilli "Napolyon" cinsi kirazın hasadında son günlere girildi.
Tarlada 30, pazarda 250 lira: Dünya peşinden koşuyor
46 yıllık geçmişe sahip olan ve bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ihracatlık "Napolyon" cinsi kirazın hasat döneminde sona gelindi. Üreticinin tarlada en fazla 60 TL'ye alıcı bulabildiği yüksek kaliteli kiraz, pazar tezgahlarında ve zincir marketlerde 250 TL'ye ulaşıyor.Kaynak: İHA
Aile işletmeciliği şeklinde titizlikle toplanan kirazlar, hem iç pazarda hem de dünya pazarında yoğun talep görüyor. Yaklaşık 46 yıldır bölgede tarımı yapılan ürün için bu sezon 10 bin dönümlük üretim alanından toplamda bin 200 ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.
Kendine has aroması, parlak kırmızı rengi ve iri, kalp şeklindeki taneleriyle dikkat çeken Gölpazarı kirazı, dayanıklı yapısı sayesinde uzun raf ömrüne sahip. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde başlayan toplama mesaisi, akşama kadar sürüyor.
Kasalara titizlikle yerleştirilen ürünler, Gölpazarı Kiraz Hali’ne getirilerek burada tüccarlarla yapılan pazarlıklar sonucu Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere yola çıkıyor.
Bu yıl rekoltenin geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seyrettiğini belirten üretici Orhan Büyükavcı, kirazın kalitesine rağmen tarladaki satış fiyatı ile market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti.
Büyükavcı, "Bu sene rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha az oldu. Yerinde 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Marketlerde bakıyoruz 200 lira 250 lira, bizim burada en fazla alacakları 60 lira" dedi.
1981 yılından bu yana kiraz üretimiyle uğraştığını dile getiren bir diğer üretici Mehmet Düzcü ise artan girdi maliyetleri karşısında ürün fiyatlarının yetersiz kaldığını vurguladı.
Emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Düzcü, “Yıl yıldan daha kötü geliyor. Masraflarımız çok, çıkardığımız malın fiyatları yıldan yıla düşüyor. Emeğimizi kurtarmıyor. Onun için artık bahçecilik sona gelmiş durumda. Bundan sonra bahçecilik yapılmaz. Bu fiyatlarla kurtarmaz" dedi