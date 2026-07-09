Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi

Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti.