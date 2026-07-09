Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan liderlere, isimlerinin işlendiği özel üretim revolver ve mermi hediye etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel işlenmiş revolver ve mermilerden oluşan özel bir hediye takdim etti.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 2

Dış basında yer alan haberlere göre her bir silahın üzerine liderlerin isimleri işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazırlandı.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 3

BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri henüz ülkesine götürmedi.

İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 4

Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 5

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı.


Avrupa Konseyi yetkilileri, Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 6

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, tören amaçlı üretilen üst segment revolverlerin yüksek değeri nedeniyle liderlerin kişisel mülkiyetine geçmesi yerine devlet envanterine alınması veya müzelerde sergilenmesi bekleniyor.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 7

İMZALI KİTAP VE MEKTUP DA HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti, hediyenin yanında dolma kalem de yer aldı.

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Erdoğan NATO liderlerine özel üretim işlemeli tabanca hediye etti... Starmer yanında götürmedi - Resim: 8

Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde, Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor.

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