Yeniçağ Gazetesi
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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek

İmar yönetmeliğindeki değişiklikle, başta İstanbul olmak üzere satılamayan veya kiralanamayan 750-800 bin metrekarelik atıl ofis stoku konuta dönüştürülebilecek. Bir yıl süre tanınan bu hamleyle piyasaya yaklaşık 8 bin yeni konut kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Diğer
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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 1

Her yıl büyüyen talep dalgasıyla yükselen kiralar hanelerin bütçesini zorlar­ken, şimdi konut arzını artır­mak ve kira baskısını hafiflet­mek için yeni bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı’nın, Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” önemli güncel­lemeleri içeriyor.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 2

Değişiklik­le, elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alan­ları konuta dönüştürülebile­cek. Bunun için bir yıllık sü­re tanındı. Türkiye genelin­de 10 milyon metrekarenin üzerinde, İstanbul’da 7,5 -8 milyon metrekare ofis ala­nı bulunduğuna işaret eden gayrimenkul sektör temsilci­leri, ofis doluluklarının artık yüzde 90’ı bulduğunu, İstan­bul’da şu anda 750 bin-800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğuna işaret etti.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 3

Söz konusu boşluk, bir ev için 100 metrekare üzerinden hesap­landığında 7 bin 500- 8 bin konuta denk geliyor.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 4

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, imar yönetmeliğindeki de­ğişikliğin, asansör, bodrum kat, süs havuzu ve ofis stokla­rının konuta dönüştürülmesi­ni sağlayan kritik güncelleme­ler içerdiğine işaret eden Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Müberra Oflaz, en çok dikkat çeken boş ofislerin konuşa dönüşmesine ilişkin şunları söyledi: “Elde kalan, satılamayan veya kira­lanamayan ofis binaları, imar planı izin veriyorsa, parsel ba­zında yüzde 60’ı geçmemek şartıyla hızlıca konuta dönüş­türülebilecek.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 5

Bunun için 1 yıl süre tanındı. Önceden, piya­sada ofis ihtiyacı olmadığında bina boş kalıyordu. Bunu dai­reye çevirmek için aylarca sü­ren değişiklikler gerekiyordu. Şimdi, mal sahibi, imar planın­da konut yapılmasına dair hü­küm varsa, 1 yıl içinde başvu­rarak binadaki ofislerin yüzde 60’ını doğrudan daireye (ko­nuta) çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabiliyor. Böylece atıl ofisler piyasaya konut olarak kazandırılıyor.”

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 6

Bodrum dahil 3 katlı binada asansör zorunlu
İmar yönetmeliğindeki de­ğişiklikle, yine asansör yeri bırakma ve tesis etme kat sa­yılarının da güncellendiğini açıklayan Oflaz, “Kat adedi, bodrum dahil 3 kat olan bina­larda asansör yeri bırakılma­sı zorunlu. Kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda ise asan­sörün tesisi (yapılması) zo­runlu. Bodrumda yaşam alanı (daire, dükkan, depo) yoksa, asansörün en alt teknik bod­ruma kadar inme zorunlulu­ğu kalktı. Ayrıca sadece teknik hacim olan bodrumlar, bina­nın asansör yapılıp yapılma­yacağını belirleyen kat hesa­bına dahil edilmeyecek” dedi.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 7

Eski binalarda tadilat kolaylığı
Yine değişiklikle, eski bina­larda tadilat kolaylığı getiril­diğine de dikkati çeken Oflz, şöyle devam etti: “Eski bina­larda yapılacak tadilatlarda, binanın merdiven genişliği veya koridor ölçüsü gibi mi­mari detaylarda binanın ya­pıldığı yılın eski kuralları ge­çerli olacak. Sadece deprem, yangın ve yalıtım gibi güven­lik konularında güncel kural­lara bakılacak. Eskiden diye­lim ki 1995 yapımı bir binanız var ve dairesini tadilat yap­mak istiyordunuz. Belediye size ‘mevcut yangın veya mi­mari yönetmelikte merdiven genişliği şu olmalı, senin bi­nan uymuyor, tadilat ruhsatı vermem’ diyebiliyordu. Şim­di, binanızın taşıyıcı sistemi­ne dokunmadan, deprem ve yangın önlemlerini alarak, 1995 yılındaki mimari ölçüle­rinizle projenizi onaylatıp ta­dilatınızı rahatça yapabiliyor­sunuz.”

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 8

İstanbul en dolu dönemini yaşıyor
Türkiye ofis pazarının ağırlıklı merkezinin İstanbul olduğunun altını çizen Sevent Şirketler Grubu Yönetici Ortak Meriç Diren, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektör raporlarına göre kentteki A sınıfı ofis stoku, İstanbul Finans Merkezi ve ikincil bölgeler dahil yaklaşık 8 milyon metrekare. Ankara ve İzmir ile üç büyük kentin toplamı 9–10 milyon metrekare bandına ulaşıyor. B ve C sınıfı binalar eklendiğinde toplam alan bunun birkaç katına çıkıyor; ancak ölçülebilir referans pazar A sınıfı stok. Doluluk tarafında İstanbul tarihinin en dolu dönemini yaşıyor. Boşluk oranı kapsama göre yüzde 6–11 arasında, yani stokun kabaca yüzde 90’ı fiilen kullanımda.

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 9

Merkezi iş alanlarında boşluk yüzde 5–6’ya kadar indi; 2021’de bu oran yüzde 18’lerdeydi. Boşta duran 600–800 bin metrekarelik alanın önemli bölümü ise merkez dışında yoğunlaşıyor. Bunun arkasında üç dinamik var. On yıldır anlamlı yeni arz üretilmemesi, pandemi sonrası ofise dönüş ve 2023 depremlerinin tetiklediği A sınıfı binalara ‘kaliteye kaçış.”

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Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek - Resim: 10

İlk kez süs havuzu tanımı yönetmelikte
Yönetmeliğe ayrıca ilk kez süs havuz tanımı eklendiğine de işaret eden Oflaz, şu bilgileri verdi: “Süs havuzları da net bir tanıma kavuştu. Bahçede yapılan pergola (gölgelik) ile süs havuzlarının bahçe alanının yüzde 20’sini geçmeyen kısımları imar hakkını (TAKS) sınırlamayacak. Eskiden bu havuz binanın inşaat hakkından yiyebiliyorken, artık bahçe sınırları içinde serbestçe yapılabiliyor.”

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