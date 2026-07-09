Kiraları ucuzlatacak formül; İmar planı değişecek, 800 bin metrekare eve dönüşecek

Eski binalarda tadilat kolaylığı

Yine değişiklikle, eski bina­larda tadilat kolaylığı getiril­diğine de dikkati çeken Oflz, şöyle devam etti: “Eski bina­larda yapılacak tadilatlarda, binanın merdiven genişliği veya koridor ölçüsü gibi mi­mari detaylarda binanın ya­pıldığı yılın eski kuralları ge­çerli olacak. Sadece deprem, yangın ve yalıtım gibi güven­lik konularında güncel kural­lara bakılacak. Eskiden diye­lim ki 1995 yapımı bir binanız var ve dairesini tadilat yap­mak istiyordunuz. Belediye size ‘mevcut yangın veya mi­mari yönetmelikte merdiven genişliği şu olmalı, senin bi­nan uymuyor, tadilat ruhsatı vermem’ diyebiliyordu. Şim­di, binanızın taşıyıcı sistemi­ne dokunmadan, deprem ve yangın önlemlerini alarak, 1995 yılındaki mimari ölçüle­rinizle projenizi onaylatıp ta­dilatınızı rahatça yapabiliyor­sunuz.”