Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı kazanılan tarihi demokrasinin ve millet iradesinin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Bakan Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayımlanan yazıda, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması için valilikler koordinasyonunda yapılacak çalışmalar detaylandırıldı.

Anma programları kapsamında öne çıkarılması gereken temel ilkeler ve önemli başlıklar şu şekilde sıralandı:

Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa: 10-15 Temmuz tarihleri arasında şehit kabirleri ziyaret edilecek. Müftüler ve görevliler tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak ve dualar okunacak. Ayrıca, şehit yakınları ile gaziler onuruna yemek programları düzenlenecek.

Bayraklarla Donatılacak: 14 Temmuz akşamından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları Türk bayraklarıyla donatılacak.

Sela Geleneği: 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı saat 00.13’te tüm camilerde sela okunacak.

Yenilikçi Projeler: Geçmiş yılların tekrarı niteliğindeki çalışmalar yerine, daha geniş kitlelere ulaşan, yenilikçi, etkileyici ve kalıcı nitelikte projelere öncelik verilecek.

Söylem Birliği: Etkinliklerde "İrade Bizim, Zafer Bizim!" ana temasına bağlı kalınacak. Kullanılacak tüm dijital ve görsel materyaller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurumsal platformundan temin edilecek.

Geniş Katılım: 15 Temmuz 2026 günü düzenlenecek etkinliklerin saat 20.00’den itibaren başlaması planlanıyor. Törene şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının yanı sıra STK ve kamu temsilcilerinin katılımı sağlanacak.