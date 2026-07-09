İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, Dünya Kupası’nda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken, hayat hikâyesi de dikkat çekti.
“Ben Türk’üm” diyen annenin oğlu Dünya Kupası’nda tarih yazıyor
13 yaşında babasının evi terk etmesiyle zorlu bir çocukluk yaşayan Murat Yakın’ın hayat hikâyesi duygulandırdı. Türk asıllı teknik adamın başarısının arkasından annesi Emine Yakın’ın büyük fedakârlığı çıktı.Kaynak: Diğer
Babasının gidişi hayatını değiştirdi
Yakın ailesi, 1970’li yıllarda İsviçre’ye göç etti. Murat Yakın henüz 13 yaşındayken babası evi terk etti. O günden sonra annesi Emine Yakın, 7 çocuğunu tek başına büyütmek için büyük mücadele verdi.
Annesi gece gündüz çalıştı
Hiç Almanca bilmeyen Emine Yakın, çocuklarına bakabilmek için farklı işlerde çalıştı. Tesislere evde hazırladığı sandviçleri taşıyarak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı.
Kardeşiyle birlikte futbolcu oldu
Murat Yakın ve kardeşi Hakan Yakın, yıllar içinde profesyonel futbolcu olmayı başardı. İki kardeş de özellikle Basel formasıyla önemli başarılara imza attı.
“Ben Türk’üm”
2005 yılında oynanan Türkiye-İsviçre maçı öncesinde anne Emine Yakın’ın sözleri hafızalara kazındı. Emine Yakın, “Ben Türk’üm… Oğullarım Türkiye’ye karşı oynamasın. Gol atarlarsa çok üzülürüm.” ifadelerini kullanmıştı.
Dünya Kupası’nda tarih yazıyor
51 yaşındaki Murat Yakın, teknik direktör olarak İsviçre’yi 2022 Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası’na taşıdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası’nda takımını çeyrek finale yükselterek ülke futbol tarihine geçti.