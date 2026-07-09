“Ben Türk’üm” diyen annenin oğlu Dünya Kupası’nda tarih yazıyor

Babasının gidişi hayatını değiştirdi

Yakın ailesi, 1970’li yıllarda İsviçre’ye göç etti. Murat Yakın henüz 13 yaşındayken babası evi terk etti. O günden sonra annesi Emine Yakın, 7 çocuğunu tek başına büyütmek için büyük mücadele verdi.