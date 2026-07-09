İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirlerin abartılı olmadığını söyleyen Çiftçi, sokak hayvanlarının %80'inin toplandığını açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsmaında 219 teröristin silah bıraktığını söyledi.

Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

NATO ZİRVESİ

Önemli bir zirveydi. Diplomatik açısından da güvenlik tedbirleri açısından da önemli zirveydi. 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı.

56 bin polis ve jandarma görev aldı. Aylar öncesinden planlamalar başladı. Ankara'yı merkeze alıp çevre illeri birinci kuşak ilan ettik. Siber ve terörle mücadele ekiplerimiz 1 ay öncede çalışmalara başladı. Son 72 saatte tedbirle zirve yaptı.

Ankara'da kamudaki görevliler idari izinli kabul edildi. Trafiği seyreltelim istedik. Çok şükür bir sorun olmadan kazasız belasız atlattık. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Hayatın olağan akışı sekteye uğradığı da oldu.

Atalarımızın sözü var, sen tedbirini kışa göre al yaz çıkarsa bahtına diye. Biz böyle yaptık. Devletin bütün kurumları sürece destek verdiler.

Güvenlik tedbirleri abartılmadı. Gerektiği kadar, olması gerektiği kadar tedbirler alındı. Uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahsın yakalandı

SOKAK HAYVANLARI NATO ZİRVESİ İÇİN Mİ TOPLANDI?

NATO Zirvesi öncesinde 52 bin sahipsiz hayvanın sokaklardan alındığını duyurmuştu Ankara Valiliğimiz. 51 ilde de zaten bitmişti. Ankara da zirve öncesi tamamlamış oldu. NATO'dan gelenler daha kıymetli diyenler oldu, onlar zaten arabayla gelip arabayla gidiyor. Bunun NATO zirvesi ile alakası yok.

Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplandı. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamını toplamak. Hayvanların beslenmelerini yapıp sahiplendirmelerini yapıyoruz.

ŞEMDİNLİ'DEKİ KONTEYNER İDDİASI

Terörsüz Türkiye ile beraber görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının kaldırılması noktalarının kaldırılması için talimat verdim. Şemdinli'de de artık görevi kalmamış konteyneri kaldırmışlar, bunun da NATO zirvesi ile alakası yok.

219 TERÖRİSTİN SİLAH BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. 50 yıllık prangadan söz ediyoruz. Başarıya ulaşımda ülkemiz bir seviye daha atlayacak. Sürecin başarılı gerçekleşmesi için yakından takip ediyoruz. 12 Mayıs 2025'te terör örgütü silah bırakmıştı. O günden bu yana 219 örgüt mensubu ikna edilerek teslim olması sağlandı. Arazideki çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Güvenlik sağlandığı için, güven ortamı yeniden tesis edildiği için bugün Cudi Dağı'nda etkinlik yapılabiliyor. Hakkari'de yine bir güreş festivali düzenlendi o Cilo Dağları'nda, 3.000 metre, Cennet Cehennem Vadisi'nde. Yani Hakkari'de önceden böyle bir etkinlik düzenlemek hayal gibi bir şeydi yani. Ama Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge daha da yaygınlaştıkça, güvenlik daha da arttıkça bölgemizdeki hareketlilik de, turizm de, insan hareketleri de daha da artacak diye düşünüyoruz.