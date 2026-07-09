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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Kork'un tahliyesine karar verildi.

Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork dahil 55 sanığın yargılandığı yasadışı bahis davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“MEVZUATA UYGUN HAREKET ETTİK”

Tutuklu sanık Erkan Kork ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasına daha önce ayrıntılı beyanda bulunduğunu belirterek başlayan Erkan Kork, bu kez farklı yönlerden açıklama yapmak istediğini söyledi.

Kork, yasa dışı bahis soruşturması geçiren Payfix'in mevzuata uygun şekilde işlemler yaptığını savunarak, "Şirketim için her zaman en iyi insanları almaya ve teknik altyapıyı güçlendirmeye çalıştım. Her yıl yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için eğitimler düzenledik." dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele konusunda da savcılığa çok sayıda başvuruda bulunduklarını öne süren Kork, tutuksuz yargılanma talep etti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erkan Kork’un tahliyesine karar verdi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı saptanmış ve iddianameye eklenmişti. Önceki celsede tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork tahliye edilmişti.

Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el koyulmuştu.