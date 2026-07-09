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Özgür Özel, 20 Temmuz öncesinde Yargıtay'dan bir karar bekliyor. Eğer o karar çıkmazsa, yeni parti açıklaması yapılacak.

YENİÇAĞ, yeni partinin 24 Temmuz’da duyurulacağını gündem getirdi.

Gözler Özgür Özel’in açıklayacağı yeni partide ancak Özel ve ekibinin planı sadece yeni parti üzerine kurulu değil.

Özgür Özel ve ekibi yeni parti sürecinde en kritik görüşmeleri ve hesabı milletvekillerinde gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 136 milletvekili ile ana muhalefet partisi…

Özgür Özel ekibi 136 vekilden yaklaşık 100’ünün yeni partiyle birlikte hareket etmesini bekliyor.

Özel ekibinin hesapladığı gibi olursa yeni ana muhalefet partisi Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan yeni parti olacak.

Ancak yeni partiyi tercih eden milletvekillerinin tamamı Özgür Özel’in genel başkanı olacağı yeni partide yer almayacak.

SEÇİME GİRMEYE HAZIR PARTİ

Özgür Özel yeni parti kurduktan sonra bu partinin seçime girme yeterliliğini kazanması en az 6 ay sürecek.

Bu konuda ilk haberi YENİÇAĞ gündeme getirmişti:

Özgür Özel bir yol kazası yaşamamak adına yeni partinin yanı sıra seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de alacak.

Buna göre, Özgür Özel her an erken seçim ilan edilebileceğini göz önünde bulundurarak bu yedek partiye 20 milletvekili verecek.

Bu yedek partinin genel başkanı da Özgür Özel’in güvendiği bir isim olacak.

Özgür Özel’in yedek partisi de 20 milletvekili ile bir grup kuracak, Meclis’te yer alan, basın açıklaması yapan bir parti olacak.

Yani, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye geçen tüm vekiller bu partide olmayacak.

20 vekil daha önce İYİ Parti’ye yapılan geçiş gibi bu yedek partide olacak, seçim dönemini bekleyecek.

YEDEK PARTİYE GEÇEN VEKİLLERİN GÖREVİ NE?

Peki, bu yedek partiye geçen vekillerin görevi ne olacak?

Burada yer alan milletvekilleri herhangi bir baskın seçim durumunda, seçmene Özgür Özel’in yedek partisi olduklarını, baskın seçimde yer alacaklarını, dolayısıyla ikinci partinin adını ve amblemini toplumun hafızasına işleyecek.

AK Parti iktidarı erken seçim tarihini açıkladığında, o sırada Özgür Özel’in genel başkanı olduğu yeni parti eğer seçime girme yeterliliğini henüz kazanmamışsa o halde bu yedek partinin seçmene adıyla ve amblemiyle ezberletilmiş olması sağlanacak.

Yeni kurulan partiyle iş bitmemiş olacak, siyaset sahnesinde Özgür Özel’i her iki parti açısından zor ve zahmetli bir yol bekliyor.

En önemlisi de şu an göz önünde yürümeyen ancak CHP içinde fırtınalar koparan milletvekili ikna serüveni…