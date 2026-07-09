14 yaşındaki sürücünün kaçışı pahalıya patladı: Rekor ceza babasına kesildi

ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN BABASINA CEZA YAĞDI

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olması nedeniyle babası C.Y.'ye; 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin TL, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL, tescili zorunlu aracı tescilsiz kullanmaktan ise 2 bin 179 TL olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.