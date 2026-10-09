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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in, “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”ni bugün saat 15.30'da TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Düzenlemenin, tasfiye kararı verilen fonlara ilişkin yasal çerçeveyi oluşturması, yatırımcılara yapılacak ödemelerin planlanması ve süreçte görev alacak kurumların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini amaçladığı belirtiliyor.

131 FONDA 450 BİN YATIRIMCI BULUNUYOR

Tasfiye kararı verilen 131 yatırım fonunun, kararın alındığı 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 1 trilyon liralık büyüklüğe sahip olduğu ifade edildi. Yaklaşık 20 milyar dolara karşılık gelen söz konusu fonlarda 450 bin civarında yatırımcı bulunuyordu.

Fonların tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarının nasıl karşılanacağı, ödeme takviminin hangi esaslara göre belirleneceği ve yasal düzenlemenin hangi mekanizmaları içereceği piyasaların gündeminde yer alıyor.

214 KİŞİ VE ŞİRKETİN KAZANCI 187,7 MİLYAR TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, 141 gerçek kişi ile 73 şirketin üç farklı fon grubundan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiğinin belirlendiği bildirildi.

İncelemelerde, fonlara ilişkin önceden bilgi sahibi olarak bu bilgiler doğrultusunda işlem yaptığı değerlendirilen kişi ve şirketlerin kazançları üzerinde duruluyor.