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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bünyesindeki 45 kamu kurumuna ait iki yıllık bütçe ve mali tabloları denetlemek amacıyla çalışma takvimini resmen ilan etti. Paylaşılan program doğrultusunda, söz konusu idari birimlerin yanı sıra bunlara bağlı ortaklık, müessese ile iştiraklerin 2023 ve 2024 takvim yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları detaylıca incelenecek.

Meclis bünyesinde gerçekleştirilecek üst düzey oturumlar, 13 Ekim tarihinde başlayıp 19 Ocak 2027 tarihine kadar kesintisiz sürecek. Bu kapsamlı denetim maratonu süresince, belirtilen tüm kuruluşların mali hareketleri kurul üyeleri tarafından titizlikle sorgulanacak.

DENETİM KAPSAMINDAKİ 45 KURUM LİSTESİ

Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını masaya yatıracağı idari yapılar aynen şu şekilde:

• Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

• Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• İller Bankası Genel Müdürlüğü

• Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

• Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ

• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

• Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

• Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

• Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

• Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

• İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz.ve Düzenleme Kurulu

• Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ)

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

• TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

• Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

• Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

• Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı kuruluşları

• T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

• Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. AŞ

• T.H Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

• Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

• Sümer Holding AŞ

• Türkiye Elektrik İletim AŞ

• Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

• Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

• Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

• Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ)

• Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

• Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

• Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

• Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Türk Reasürans AŞ"

Belirlenen mesai takvimine göre söz konusu denetim oturumları, haftanın salı ve çarşamba günleri saat 14.30 itibarıyla başlayacak.