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Kaynak: Haber Merkezi

Okullarda yaşanan şiddet olayları ve güvenlik tartışmaları sürerken, sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Bir öğretmenin aktardığı olay, okullardaki atmosferin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KALEM KUTUSU DEĞİL, İLK YARDIM ÇANTASI!

Paylaşımda, 10 yaşındaki bir öğrencinin okula kalem kutusunu andıran küçük bir çantayla geldiği ve bu çantanın içinden çıkanların acı gerçeği gözler önüne serdiği ifade edildi. Küçük çantada sargı bezi, gazlı bez, tıbbi bant ve antiseptik solüsyon bulunduğu öne sürüldü.

"TEHLİKE ANINDA KAÇABİLMEK İÇİN CAM KENARINDA OTURMAK İSTİYORLAR"

Söz konusu paylaşımda öğretmen, öğrencilerin okulda kendilerini güvende hissetmediğini belirterek şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerim bir tehlike anında atlayıp kaçabilmek için özellikle cam kenarında oturmak istiyor. Bugün 10 yaşındaki bir öğrencim okula ilk yardım çantasıyla geldi."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Öğretmenin yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alarak gündem oldu. 10 yaşındaki bir çocuğun okula ilk yardım malzemeleri taşıması; okul güvenliği, akran zorbalığı ve şiddet olaylarının minik zihinlerde açtığı yaralar üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kullanıcılar, çocukların eğitim yuvalarında kendilerini güvende hissetmesi gerektiğine vurgu yaparak yaşanan tabloya tepki gösterdi.