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Kaynak: Haber Merkezi

Esenyurt'ta bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.'yı bıçakla yaraladı. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN "SUÇU ÖVMEKTEN" YARGILANIYORMUŞ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç.'nin daha önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş'ta ve Eskişehir'de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca yurt dışında Ukrayna, Rusya ve Avusturya'da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerini övücü mahiyette sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlar sebebiyle A.Ç. hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı, yargılanmasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Savcılık, olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.'nin annesi M.Ç.'nin de gözaltına alınması talimatını verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 1 ÖĞRENCİ CAN VERMİŞTİ



Dün de Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş, 8 öğrenci yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetmişti.