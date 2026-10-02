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Kaynak: Haber Merkezi

Soma'da faaliyet gösteren İmbat maden ocağında yaşanan göçükten sonra başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

9 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Y.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.