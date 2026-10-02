Soma'da faaliyet gösteren İmbat maden ocağında yaşanan göçükten sonra başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Soma'da hayatını kaybeden madencinin acı hikayesi ortaya çıktıSoma'da hayatını kaybeden madencinin acı hikayesi ortaya çıktıGündem

9 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Y.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.