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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarırken yapılan çalışmalar sonucu 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında mahsur kalan diğer işçilere ulaşılması için ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bağımsız Maden İş'in aktardığı bilgiye göre 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Soma'da bulunan İmbat Madencilik'te hazırlık aşamasındaki Doğu-5 ayağında göçük yaşanmış, 1 madenci kardeşimizin cenazesine ulaşılmıştır. Göçük altında kalan 4 madenci için umudumuzu koruyoruz. Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz İmbat Madencilik'teler, süreci yakından takip ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, olaydan sonra Kriz Merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."