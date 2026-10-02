Kentsel dönüşüm desteğinde yeni dönem: Şartlar yeniden belirlendi

1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

Bina bazlı dönüşümde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.