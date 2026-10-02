İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında hak sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kampanya kapsamında hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor. TRT Haber
Kentsel dönüşüm desteğinde yeni dönem: Şartlar yeniden belirlendi
İstanbul’daki “Yarısı Bizden” kampanyasında hak sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyle riskli yapılar için süreç kolaylaştırıldı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK
Bina bazlı dönüşümde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.
İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
RİSKLİ YAPILAR İÇİN ŞART DEĞİŞTİ
Düzenlemeyle 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı olarak onaylanan ve diğer koşulları karşılayan yapıların kampanya kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesinin önü açıldı.
Böylece riskli yapı onayının ardından yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi işlemlerin 2026 sonuna kadar tamamlanamaması nedeniyle hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı.
KAMPANYA 1 YIL UZATILDI
Eylül ayında açıklanan bir başka kararla “Yarısı Bizden” kampanyasının süresi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı.
Kampanya İstanbul’un tüm ilçelerinde uygulanıyor. Hak sahipleri, bina bazlı dönüşüm modelinde yüklenici firmalar aracılığıyla yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor.
SİTELER İÇİN FARKLI MODEL
Site benzeri büyük dönüşümlerde ise yapım sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstlenebiliyor. Bu modelde hak sahiplerine 875 bin TL hibe ile 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
Alan bazlı dönüşümde verilen hibe inşaat maliyetinden düşülüyor. Geriye kalan borç ise uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilebiliyor.
EVİNİ YENİLEYECEKLER DİKKAT
Yeni düzenlemelerle riskli yapılarda dönüşüm sürecinde yaşanan zaman kayıplarının hak sahiplerinin destekten yararlanmasına engel olmaması hedefleniyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapılarının ve başvurularının belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.