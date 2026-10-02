Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek

Birgün'de yer alan habere göre bir emekli yurttaş, 26 Haziran 2021 tarihindeki yaşlılık aylığı tahsis talebinin ardından Haziran 2022’de yeniden başvurarak, emeklilik şartlarını yalnızca SSK (4/a) prim ödeme gün sayısı ile karşılayabildiğini belirtti ve sadece bu primlerinin dikkate alınmasını istedi.