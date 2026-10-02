Farklı sigorta statülerinde (SSK ve Bağ-Kur) çalışması bulunan milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren kritik bir dava yargıya taşındı.
Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek
Yargıtay'dan emekliler için çığır açan emsal karar. Farklı statülerde çalışması olan ancak tek başına SSK primleriyle emekliliğe hak kazanan sigortalılar, Bağ-Kur hizmetlerini birleştirmeye zorlanamayacak. Birikmiş aylıklar faiziyle ödenecek.Kaynak: Diğer
Birgün'de yer alan habere göre bir emekli yurttaş, 26 Haziran 2021 tarihindeki yaşlılık aylığı tahsis talebinin ardından Haziran 2022’de yeniden başvurarak, emeklilik şartlarını yalnızca SSK (4/a) prim ödeme gün sayısı ile karşılayabildiğini belirtti ve sadece bu primlerinin dikkate alınmasını istedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu savunarak vatandaşın talebini reddetti.
SSK statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5450 gün prim şartına tabi olduğunu belirten yurttaş, mağduriyetinin giderilmesi ve mahrum kaldığı aylıkların faiziyle iadesi için konuyu yargıya taşıdı.
YEREL MAHKEME VE İSTİNAF EMEKLİYİ HAKLI BULDU
Dava ilk olarak İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi tarafından karara bağlandı.
Mahkeme 2023 yılında verdiği kararda; Haziran 2022'de yapılan başvurunun geçerli olduğuna, başvuruyu takip eden ay başı olan 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla aylık bağlanması gerektiğine ve ödenmeyen birikmiş aylıkların faiziyle tahsiline hükmetti.
SGK'nin kararı İstinaf'a taşıması üzerine inceleme yapan Bölge Adliye Mahkemesi de sigortalının hizmet birleştirmeye zorlanamayacağını vurgulayarak kararı doğruladı; yalnızca faiz başlangıç tarihini SGK mevzuatına uygun şekilde yeniden düzenledi.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dosyayı Yargıtay'a taşıması üzerine son sözü Yargıtay 10. Hukuk Dairesi söyledi.
Yüksek Mahkeme, İstinaf Mahkemesi'nin kararını onayarak SGK'nin temyiz başvurusunu reddetti ve kararı emsal niteliğe kavuşturdu.
KARARLA GELEN İKİ BÜYÜK KAZANIM
Yargıtay'ın onama kararı doğrultusunda ortaya çıkan temel hukuki kazanımlar şunlar oldu:
HİZMET BİRLEŞTİRME ZORUNLULUĞU YOK
Farklı statülerde (SSK ve Bağ-Kur) çalışmış bir sigortalı, emeklilik koşullarını yalnızca tek bir statüdeki (4/a - SSK) prim günleriyle sağlıyorsa, diğer statüdeki (Bağ-Kur) hizmetlerini birleştirmeye zorlanamaz.
GEÇMİŞE DÖNÜK AYLIKLAR VE FAİZ HAKKI
Davacıya 01.07.2022 tarihi itibarıyla 4/a kapsamındaki yaşlılık aylığı bağlanacak.
Ödenmeyen geçmiş aylıklar için ise SGK'nin 3 aylık işlem süresi dikkate alınarak belirlenen tarihlerden itibaren yasal faiz uygulanacak.