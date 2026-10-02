Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek

Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek

Yargıtay'dan emekliler için çığır açan emsal karar. Farklı statülerde çalışması olan ancak tek başına SSK primleriyle emekliliğe hak kazanan sigortalılar, Bağ-Kur hizmetlerini birleştirmeye zorlanamayacak. Birikmiş aylıklar faiziyle ödenecek.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 1

Farklı sigorta statülerinde (SSK ve Bağ-Kur) çalışması bulunan milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren kritik bir dava yargıya taşındı.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 2

Birgün'de yer alan habere göre bir emekli yurttaş, 26 Haziran 2021 tarihindeki yaşlılık aylığı tahsis talebinin ardından Haziran 2022’de yeniden başvurarak, emeklilik şartlarını yalnızca SSK (4/a) prim ödeme gün sayısı ile karşılayabildiğini belirtti ve sadece bu primlerinin dikkate alınmasını istedi.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu savunarak vatandaşın talebini reddetti.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 4

SSK statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5450 gün prim şartına tabi olduğunu belirten yurttaş, mağduriyetinin giderilmesi ve mahrum kaldığı aylıkların faiziyle iadesi için konuyu yargıya taşıdı.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 5

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Dava ilk olarak İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 6

Mahkeme 2023 yılında verdiği kararda; Haziran 2022'de yapılan başvurunun geçerli olduğuna, başvuruyu takip eden ay başı olan 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla aylık bağlanması gerektiğine ve ödenmeyen birikmiş aylıkların faiziyle tahsiline hükmetti.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 7

SGK'nin kararı İstinaf'a taşıması üzerine inceleme yapan Bölge Adliye Mahkemesi de sigortalının hizmet birleştirmeye zorlanamayacağını vurgulayarak kararı doğruladı; yalnızca faiz başlangıç tarihini SGK mevzuatına uygun şekilde yeniden düzenledi.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 8

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dosyayı Yargıtay'a taşıması üzerine son sözü Yargıtay 10. Hukuk Dairesi söyledi.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 9

Yüksek Mahkeme, İstinaf Mahkemesi'nin kararını onayarak SGK'nin temyiz başvurusunu reddetti ve kararı emsal niteliğe kavuşturdu.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 10

KARARLA GELEN İKİ BÜYÜK KAZANIM

Yargıtay'ın onama kararı doğrultusunda ortaya çıkan temel hukuki kazanımlar şunlar oldu:

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 11

HİZMET BİRLEŞTİRME ZORUNLULUĞU YOK

Farklı statülerde (SSK ve Bağ-Kur) çalışmış bir sigortalı, emeklilik koşullarını yalnızca tek bir statüdeki (4/a - SSK) prim günleriyle sağlıyorsa, diğer statüdeki (Bağ-Kur) hizmetlerini birleştirmeye zorlanamaz.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 12

GEÇMİŞE DÖNÜK AYLIKLAR VE FAİZ HAKKI

Davacıya 01.07.2022 tarihi itibarıyla 4/a kapsamındaki yaşlılık aylığı bağlanacak.

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Yargıtay'dan emsal maaş kararı: SGK faiziyle emekliye ödeyecek - Resim: 13

Ödenmeyen geçmiş aylıklar için ise SGK'nin 3 aylık işlem süresi dikkate alınarak belirlenen tarihlerden itibaren yasal faiz uygulanacak.

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