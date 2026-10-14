Schengen vizesinde yeni dönem: Randevu sistemi yarın değişiyor

İkinci liste ise ilk kez Schengen vizesine başvuracaklar ile önceki vizesinin süresi iki yıldan daha önce dolmuş kişileri kapsayacak. Böylece turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurular, vize geçmişine göre ayrı listeler üzerinden yürütülecek.