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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediyesi soruşturmasında tutuklanan İBB Meclis Üyesi ve belediye çalışanlarına ilişkin açıklamasında, adalet ve tutuksuz yargılama vurgusu yaptı.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşen tutuklamalara tepki gösterdi. Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan

"Görevlerini kamu yararı gözeterek yürüttüğüne inandığımız İBB meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızın tutuklanması hepimizi derinden yaraladı. Masumiyet karinesinin korunması gerektiğini, tutuksuz yargılamanın esas olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Hakikatin en kısa sürede ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Arkadaşlarımızın yanındayız."