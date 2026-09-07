OLAYLAR

70 - İmparator Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu Ordusu, Kudüs'ü işgal etti ve şehir yağmalandı.

1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'nde gut hastalığı yüzünden öldü. 28 Kasım 1566 tarihinde defnedildi.

1776 - Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle (Kaplumbağa) adlı araç suyun altından giderek New York Limanı'nda demirlemiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Ancak saldırı başarısız oldu.

1782 - William Herschel, kendi tasarımı olan teleskopla Satürn Bulutsusunu keşfetti.

1812 - Moskova'ya yürüyen Napolyon, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.

1813 - "Sam Amca" takma ismi, ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.

1822 - Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu.

1901 - 19. yüzyılda, Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer Ayaklanması sona erdi.

1916 - İngiliz uçakları, Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.

1927 - Amerikalı mucit Philo Taylor Farnsworth, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi.

1938 - Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam eden gece bombardımanlarına The Blitz adı verilmişti.

1943 - II. Dünya Savaşı; İtalya, Müttefikler'e teslim oldu.

1946 - Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,50 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.

1947 - Türkiye - Irak Dostluk Antlaşması imzalandı.

1956 - BM'de Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılması Ek Sözleşmesi kabul edildi.

1958 - Ana Muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez" dedi. Demeç; Başbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya" açıklamasına yanıttı.

1977 - İstanbul'da tüp gaz kuyrukları. Tüp gaz, peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyor.

1978 - İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı.

197912 Eylül Darbesi'ne giden süreç: Turgutlu, Manisa'da ülkücü militanlar Halil Esendağ, Selçuk Duracık ve 16 yaşındaki Ali Aksakal, fırın basıp sol görüşlü 4 fırıncıyı öldürdü.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Dostlar Tiyatrosu'nun “Brecht Kabare” oyununu yasaklandı.

1980 - 12 Eylül Darbesi'ne giden süreç: Viranşehir, Urfa'da okullarda Türk bayrağı çektirip İstiklal Marşı söyleten Asteğmen İlyas Bayraktutar, PKK tarafından işkenceyle öldürüldü.

1982 - Esenboğa Katliamı sanığı ASALA militanı Levon Ekmekçiyan, tek celsede idam cezasına çarptırıldı.

1983 - Kadir Mısıroğlu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

1985 - Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak öldü.

1986Desmond Tutu, Güney Afrika'da ilk siyahi Anglikan Kilisesi lideri oldu.

Şili'de Pinochet suikasta uğradı; 5 koruması öldü, Pinochet ise yara almadan kurtuldu.

1999 - Yunanistan'nın başkenti Atina'nın 17 km kuzey batısında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi. 143 kişi öldü, 1600'den fazla kişi yaralandı.

2011 - Lokomotiv Yaroslavl buz hokeyi takımını taşıyan Yak-Servis 9634 sefer sayılı Yakovlev Yak-42 tipi uçak, Yaroslavl Havalimanı'ndan kalkışının ardından İdil Nehri'ne düştü. Uçakta bulunan 45 kişiden 43'ü olay anında, Alexander Galimov ise 5 gün sonra öldü. Kazada sadece uçak mühendisi Alexander Sizov hayatta kaldı.

2017 - Meksika'nın Chiapas eyaletinde 8,1 Mw şiddetinde deprem meydana geldi. 97 kişi öldü.

DOĞUMLAR

923 - Suzaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 61. imparatoru (ö. 952)

1533 - I. Elizabeth, İngiltere ve İrlanda Kraliçesi (ö. 1603)

1641 - Tokugawa Ietsuna, Tokugawa Hanedanlığı'nda 1651 ve 1680 yılları arasında hüküm süren 4.şogun (ö. 1680)

1707 - Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (ö. 1788)

1726 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (ö. 1795)

1791 - Giuseppe Gioacchino Belli, İtalyan şair (ö. 1863)

1795 - John William Polidori, İngiliz yazar ve doktor (ö.1821)

1805 - Samuel Wilberforce, İngiliz piskopos (ö. 1873)

1819 - Thomas A. Hendricks, Amerikalı politikacı ve hakim (ö. 1885)

1836 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık eski Başbakanı (ö. 1908)

1840 - Kral Sisowath, Kamboçya Kralı (ö. 1927)

1842 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (ö. 1888)

1855 - William Friese-Greene, İngiliz mucit ve profesyonel fotoğrafçı (ö. 1921)

1865 - Abraham Yishak Kook, Filistin Mandasının ilk Aşkenazi Hahambaşı olmuş Ortodoks haham (ö. 1935)

1867 - J. P. Morgan Jr., Amerikalı bankacı, finans yöneticisi ve hayırsever (ö. 1943)

1877 - Milan Nedić, Sırp general ve politikacı (ö. 1946)

1900 - Giuseppe Zangara, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e başarısız suikast girişimiyle tanınan suikastçı (ö. 1933)

1907 - Ahmet Adnan Saygun, Türk Klasik Batı Müziği bestecisi (ö. 1991)

1908Merna Kennedy, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1944)

Michael DeBakey, Amerikalı kalp cerrahı (ö. 2008)

1909 - Elia Kazan, Amerikalı yönetmen, yazar ve En İyi Film Akademi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1910 - Aleks Buda, Arnavut tarihçi (Arnavutluk İlimler Akademisi üyesi ve başkan) (ö. 1993)

1911 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (36. Bulgaristan Başbakanı) (ö. 1998)

1912Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (ö. 2009)

David Packard, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1996)

1913 - Oswald Szemerényi, Macar asıllı dilbilimci (ö. 1996)

1914James Van Allen, Amerikalı uzay bilimcisi (ö. 2006)

Lída Baarová, Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'in metresi olan bir Çek aktrisi (ö. 2000)

1916 - Halil İnalcık, Türk tarihçi (Türk tarih profesörü) (ö. 2016)

1917 - John Cornforth, Avustralyalı kimyager (ö. 2013)

1922 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 1998)

1925 - Nusretullah Vahdet, İranlı komedyen, aktör ve film yönetmeni (ö. 2020)

1926Ed Warren, Amerikalı demonolojist ve yazar (ö. 2006)

Samuel Goldwyn, Jr., Amerikalı yönetmen (ö. 2015)

Erich Juskowiak, Almanya millî futbol takımı forması giymiş eski futbolcu (ö. 1983)

1927Trader Faulkner, Avustralyalı-İngiliz aktör (ö. 2021)

Carlos Romero, Ukraynalı milli futbolcu (ö. 1999)

1930I. Baudouin, Belçika'nın 5. Kralı (ö. 1993)

Sonny Rollins, Amerikalı caz tenör saksofoncusu ve bestecisi (ö. 2026)

1931 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (ö. 2013)

1932Bilge Zobu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

Malcolm Bradbury, İngiliz yazar ve akademisyen (ö. 2015)

1933Alenka Goljevscek, Sloven oyun yazarı (ö. 2017)

Ela Bhatt, Hint hukukçu, aktivist ve hayırsever (ö. 2022)

1934 - Ömer Karami, Lübnanlı siyasetçi (ö. 2015)

1935Abdou Diouf, Senegal'in 2. Cumhurbaşkanı, 2. Başbakanı ve 2. Frankofon Genel Sekreteri

Pedro Manfredini, Arjantinli eski milli futbolcu (ö. 2019)

1936Buddy Holly, Amerikalı şarkıcı, besteci ve Rock and roll'un öncüsü (ö. 1959)

Apostolos Kaklamanis, Yunan PASOK mensubu siyasetçi

Abdurrahman Vahid, Endonezya eski devlet başkanı (ö. 2009)

1937Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatır), Türk tıp doktoru, dizi, sinema, tiyatro oyuncusu, senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2022)

June Harding, Amerikalı aktris (ö. 2019)

1940Dario Argento, İtalyan film yönetmeni, yapımcı ve senarist

Erkut Taçkın, Türk müzisyen (Türk rock müziğinin ilk temsilcilerinde) (ö. 2020)

Abdurrahman Vahid, 4. Endonezya devlet başkanı (ö. 2009)

1941Zoya Namzıray, Tuvalı şair

György Mezey, Macar eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)

1943Lena Valaitis, Litvan asıllı Alman şarkıcı

David Dein, İngiliz eski futbol yöneticisi

1944 - Bora Milutinović, Sırp futbolcu ve eski teknik direktör

1945Andrea Santoro, İtalyan misyoner rahip (ö. 2006)

Jacques Lemaire, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenörü

1946 - Francisco Varela, Şilili biyolog, filozof, sibernetikçi ve sinirbilimci (ö. 2001)

1948 - Susan Blakely, Amerikalı sinema oyuncusu

1949Gloria Gaynor, Amerikalı şarkıcı

Carlos Lehder, Alman-Kolombiyalı uyuşturucu baronu

1950Julie Kavner, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu, komedyen ve dublajcı

Mário Sérgio, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör

1951 - Chrissie Hynde, Amerikalı-İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1952 - Susan Blakely, Amerikalı aktris

1953Ami Aspelund, Fin şarkıcı

Enzo D'Alò, İtalyan animatör ve yönetmen

Şükrü Erbaş, Türk şair ve yazar

Yopie Latul, Endonezyalı şarkıcı

1954Michael Emerson, Amerikalı aktör

Corbin Bernsen, Amerikalı aktör ve film yapımcısı

1955Yopie Latul, Endonezyalı şarkıcı (ö. 2020)

Mira Furlan, Hırvat oyuncu ve şarkıcı (ö. 2021)

Gert Brauer, Alman millî futbolcu (ö. 2018)

Suad Karalić, Bosnalı eski futbolcu

1956 - Diane Warren, Amerikalı şarkı sözü yazarı

1957Nasır Muhammedhani, İranlı eski milli futbolcu

Cafer Muhtarifer, İranlı eski milli futbolcu

1958Bayram Ali Bayramoğlu, Türk siyasetçi

Goran Hadžić, Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (ö. 2016)

1959Toshihiko Okimune, Japon eski milli futbolcu

Pierre Nanterne, Fransız yönetici ve iş insanı (ö. 2019)

1960Bob Hartley, Kanadalı buz hokeyi koçu

Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü iktisatçı, siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı

Rebi Yasin, Mısırlı eski milli futbolcu

1961Samir Şerifov, Azerbaycan başbakan yardımcısı

Jochen Horst, Alman sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

1962Jennifer Egan, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı

Oleksiy Danilov, Ukraynalı siyasetçi

Hasan Vezir, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

1963Betül Tarıman, Türk şair

Éric Di Meco, Fransız eski futbolcu

1964María Fernanda Espinosa, Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat

Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı ve prodüktör (ö. 1995)

1965Özen Yula, Türk tiyatro yazarı

Tomáš Skuhravý, Çek eski milli futbolcu

Darko Pančev, Kuzey Makedonyalı eski milli futbolcu

1966Mihriban Er, Türk dizi ve sinema oyuncusu

Toby Jones, İngiliz aktör

1967Natalia Wörner, Alman aktris

Jin Hee-kyung, Güney Koreli aktris ve eski model

Leslie Jones, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1968Camille Japy, Fransız oyuncu

Marcel Desailly, Fransız defans oyuncusu

1969 - Angie Everhart, Amerikalı manken ve oyuncu

1970Camilla Gunell, Finlandiyalı siyasetçi

Tom Everett Scott, Amerikalı aktör

Necmettin İnan, Türk eski futbolcu ve antrenör

1971 - Caroline Peters, Alman aktris

1972Markus Münch, Alman eski futbolcu

Jean-Jacques Tizié, Fildişi Sahilli milli futbolcu

1973Alex Kurtzman, Amerikalı yapımcı

Shannon Elizabeth, Amerikalı oyuncu ve eski manken

1974Stéphane Henchoz, İsviçreli eski millî futbolcu

Argel Fucks, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör

Mario Frick, Lihtenştaynlı eski futbolcu

Antonio McDyess, Amerikalı basketbol oyuncusu

Harold Wallace, Kosta Rikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1975Esra Balamir, Türk aktris, model, şarkıcı ve televizyon sunucusu

Zeynep Günay, Türk yönetmen

1976Oliver Hudson, Amerikalı aktör

Muhammed Bereket, Mısırlı milli futbolcu

1977Hakan Eratik, Türk oyuncu, fotomodel, manken ve televizyon sunucusu

Fedde le Grand, Hollandalı DJ ve prodüktör

Kaan Berberoğlu, Türk yüzücü

1978Masakazu Senuma, Japon eski futbolcu

Devon Sawa, Kanadalı aktör ve seslendirme sanatçısı

1979Ersin Güreler, Türk eski futbolcu

Owen Pallett, Kanadalı besteci, çalgıcı ve şarkıcı

Pavol Hochschorner, Slovak slalom kanocu

Mehmet Ali Nuroğlu, Türk tiyatrocu ve oyuncu

Murat Karakoç, Türk futbolcu

1980Emir Sevinç, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

Emre Belözoğlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

Gabriel Milito, Arjantinli eski futbolcu

Nigar Cemal, Azerbaycanlı şarkıcı

Cevad Nekunam, İranlı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1981Kyohei Yamagata, Japon eski futbolcu

Gökhan Zan, Türk eski milli futbolcu

1982Gonca Özmen, Türk şair

Rıza Efendioğlu, Türk futbolcu

Iamel Kabeu, Yeni Kaledonyalı millî futbolcu

1983Mehmet Topuz, Türk futbolcu

Pops Mensah-Bonsu, İngiliz profesyonel eski futbolcu

1984João Miranda de Souza Filho, Brezilyalı eski futbolcu

Vera Zvonareva, Rus profesyonel tenisçi

1985Georgi Sarmov, Bulgar eski futbolcu

Rafinha, Brezilyalı defans oyuncusu

1986Charlie Daniels, İngiliz eski futbolcu

Erçağ Evirgen, Türk futbolcu

Ebrahim Sawaneh, Gambiyalı futbolcu

1987Evan Rachel Wood, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

Veysel Kılıç, Türk futbolcu

Robert Snodgrass, İskoç milli futbolcu

Oleg Samsonov, Rus futbolcu

Can Tutuğ, Türk caz vibrafonisti, radyo programcısı ve psikiyatr

1988Yağmur Koçyiğit, Türk voleybolcu

Hakan Kurtaş, Türk oyuncu

Kevin Love, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Luis Ovalle, Panamalı futbolcu

1989Hannah John-Kamen, İngiliz oyuncu

Jonathan Majors, Amerikalı aktör

1990Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusu

Boualem Khoukhi, Katarlı futbolcu

Fyodor Klimov, Rus artistik buz pateni sporcusu

1991Joe Harris, Amerikan basketbol oyuncusu

Dejan Garača, İsveçli futbolcu

1992Gizem Karaca, Türk manken ve aktris

Alican Süner, Türk kemancı

Martin Hinteregger, Avusturyalı futbolcu

Aleksey Lutsenko, Kazak profesyonel bisikletçi

1993 - Vladimir Rodić, Karadağlı futbolcu

1994Maren Lundby, Norveçli kayakla atlamacı

Isel Suñiga, Guatemalalı manken

Berker Güven, Türk oyuncu

Abdülkerim Bardakcı, Türk futbolcu

1995Luisa Niemesch, Alman güreşçi

George Williams, Galli futbolcu

Jailson, Brezilyalı futbolcu

Yota Shimokawa, Japon futbolcu

1996Altuğ Çelikbilek, Türk tenisçi

Donovan Mitchell, Amerikalı basketbolcu

1998Manita Hang, Kamboçyalı manken

Gerardo Arteaga, Meksikalı milli futbolcu futbolcu

Moisés Villarroel Angulo, Bolivyalı milli futbolcu

Roberto Alvarado, Meksikalı futbolcu

1999 - Amadou Ciss, Senegalli futbolcu

2000 - Finn Azaz, İngiliz profesyonel futbolcu

2003 - Bilal Ceylan, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra kralı (1104-1134) (d. 1073)

1151 - V. Geoffroy, 1129'dan itibaren miras yoluyla Anjou, Touraine ve Maine kontu ve sonra 1144'ten itibaren fetih yoluyla Normandiya dükü (d. 1113)

1452 - Jean Wauquelin, yazar ve çevirmen

1550 - Niccolò Tribolo, İtalyan manerist sanatçı (d. 1500)

1559 - Robert Estienne, Fransız matbaacı, yayıncı ve sözlükbilimci (d. 1503)

1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın 10. Padişahı (d. 1494)

1566 - Nikola Šubić Zrinski, Hırvat asker (d. 1508)

1619 - Marko Krizin, Hırvat Katolik rahibi, iman şehidi ve aziz (d. 1589)

1657 - Arvid Wittenberg, İsveçli asker, özel meclis üyesi ve devlet adamı (d. 1606)

1809 - I. Rama, Tayland kralı (d. 1737)

1871 - Mehmed Emin Âli Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1815)

1910 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (d. 1827)

1922 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (d. 1852)

1933 - Edward Grey, İngiliz Liberal devlet adamı (d. 1862)

1949 - Elton Mayo, Avustralyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısı (d. 1880)

1951 - Maria Montez, Dominik asıllı Amerikalı-Fransız aktris (d. 1912)

1954 - Glenn Scobey Warner, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve koçu (d. 1871)

1960 - Wilhelm Pieck, Alman Komünist Partisi ve Komintern yöneticilerinden, Doğu Almanya'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1876)

1971 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (d. 1919)

1974 - Celâl Sılay, Türk şair ve öykü yazarı (d. 1914)

1979 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (d. 1893)

1981 - Christy Brown, İrlandalı yazar ve ressam (d. 1932)

1984 - Jennifer Kendal, İngiliz oyuncu (d. 1933)

1984 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (d. 1896)

1987 - Sait Ağar, Türk siyasetçi (d. 1920)

1988 - Sedad Hakkı Eldem, Türk mimar (d. 1908)

1990 - Alan John Percivale Taylor, İngiliz tarihçi ve gazeteci (d. 1906)

1990 - Fuat Börekçi, Türk siyasetçi (d. 1909)

1991 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1907)

1994 - James Clavell, Avustralyalı yazar (d. 1924)

1994 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1915)

1996 - Bibi Besch, Amerikalı aktris (d. 1942)

1996 - Arda Bowser, Amerikalı profesyonel futbolcu (d. 1899)

1997 - Mobutu Sese Seko, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı (d. 1930)

1997 - Mustafa Tayyar, Türk siyasetçi (d. 1914)

1998 - Mario Bardi, İtalyan ressam (d. 1922)

2001 - Spede Pasanen, Fin yönetmen (d. 1930)

2003 - Warren Zevon, Amerikalı besteci ve müzisyen (d. 1947)

2005 - Efkan Efekan, Türk oyuncu (d. 1935)

2005 - Enver Kaplan, Türk siyasetçi (d. 1921)

2005 - Musa Arafat, Filistinli devlet adamı (d. 1940)

2005 - Sergio Endrigo, İtalyan şarkıcı (d. 1933)

2009 - Muammer Yazar, Türk hukukçu (d. 1917)

2010 - John Kluge, Amerikalı iş insanı (d. 1914)

2012 - Kemal Merkit, Türk motosikletçi (d. 1960)

2013 - Dokka Umarov, 2006-2007 yılları arasında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti başkanı (d. 1964)

2014 - Kwon Ri-Se, Japon-Koreli şarkıcı ve manken (d. 1991)

2015 - Susan Allen, Amerikalı arpist (d. 1951)

2015 - Candida Royalle, Amerikalı pornografik film oyuncusu, yapımcı ve yönetmeni (d. 1950)

2016 - Norbert Schemansky, Amerikalı eski halterci (d. 1924)

2016 - Ferheng Şerif, İranlı besteci, araştırmacı ve öğretmen (d. 1931)

2017 - Türkân Akyol, Türk tıp doktoru, akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)

2017 - Jeremiah Goodman, Amerikalı desinatör ve ressam (d. 1922)

2017 - Terence Harvey, İngiliz karakter oyuncusu (d. 1944)

2017 - Tomás Villanueva, İspanyol siyasetçi (d. 1953)

2018 - Jonas Algirdas Antanaitis, Litvanyalı siyasetçi (d. 1921)

2018 - Mac Miller, Amerikalı hip hop şarkıcısı (d. 1992)

2019 - Robert Axelrod, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1949)

2019 - John Wesley, Amerikalı oyuncu ve eski asker (d. 1947)

2020 - Berni Alder, Almanya doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1925)

2020 - Aurelio Iragorri Hormaza, Kolombiyalı politikacı (d. 1937)

2020 - Sergey Koltakov, Sovyet-Rus aktör (d. 1955)

2020 - Xavier Ortiz, Meksikalı aktör, şarkıcı, yapımcı ve iş insanı (d. 1972)