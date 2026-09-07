OLAYLAR
70 - İmparator Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu Ordusu, Kudüs'ü işgal etti ve şehir yağmalandı.
1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'nde gut hastalığı yüzünden öldü. 28 Kasım 1566 tarihinde defnedildi.
1776 - Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle (Kaplumbağa) adlı araç suyun altından giderek New York Limanı'nda demirlemiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Ancak saldırı başarısız oldu.
1782 - William Herschel, kendi tasarımı olan teleskopla Satürn Bulutsusunu keşfetti.
1812 - Moskova'ya yürüyen Napolyon, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.
1813 - "Sam Amca" takma ismi, ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.
1822 - Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu.
1901 - 19. yüzyılda, Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer Ayaklanması sona erdi.
1916 - İngiliz uçakları, Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.
1927 - Amerikalı mucit Philo Taylor Farnsworth, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi.
1938 - Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam eden gece bombardımanlarına The Blitz adı verilmişti.
1943 - II. Dünya Savaşı; İtalya, Müttefikler'e teslim oldu.
1946 - Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,50 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.
1947 - Türkiye - Irak Dostluk Antlaşması imzalandı.
1956 - BM'de Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılması Ek Sözleşmesi kabul edildi.
1958 - Ana Muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez" dedi. Demeç; Başbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya" açıklamasına yanıttı.
1977 - İstanbul'da tüp gaz kuyrukları. Tüp gaz, peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyor.
1978 - İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı.
197912 Eylül Darbesi'ne giden süreç: Turgutlu, Manisa'da ülkücü militanlar Halil Esendağ, Selçuk Duracık ve 16 yaşındaki Ali Aksakal, fırın basıp sol görüşlü 4 fırıncıyı öldürdü.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Dostlar Tiyatrosu'nun “Brecht Kabare” oyununu yasaklandı.
1980 - 12 Eylül Darbesi'ne giden süreç: Viranşehir, Urfa'da okullarda Türk bayrağı çektirip İstiklal Marşı söyleten Asteğmen İlyas Bayraktutar, PKK tarafından işkenceyle öldürüldü.
1982 - Esenboğa Katliamı sanığı ASALA militanı Levon Ekmekçiyan, tek celsede idam cezasına çarptırıldı.
1983 - Kadir Mısıroğlu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.
1985 - Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak öldü.
1986Desmond Tutu, Güney Afrika'da ilk siyahi Anglikan Kilisesi lideri oldu.
Şili'de Pinochet suikasta uğradı; 5 koruması öldü, Pinochet ise yara almadan kurtuldu.
1999 - Yunanistan'nın başkenti Atina'nın 17 km kuzey batısında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi. 143 kişi öldü, 1600'den fazla kişi yaralandı.
2011 - Lokomotiv Yaroslavl buz hokeyi takımını taşıyan Yak-Servis 9634 sefer sayılı Yakovlev Yak-42 tipi uçak, Yaroslavl Havalimanı'ndan kalkışının ardından İdil Nehri'ne düştü. Uçakta bulunan 45 kişiden 43'ü olay anında, Alexander Galimov ise 5 gün sonra öldü. Kazada sadece uçak mühendisi Alexander Sizov hayatta kaldı.
2017 - Meksika'nın Chiapas eyaletinde 8,1 Mw şiddetinde deprem meydana geldi. 97 kişi öldü.
DOĞUMLAR
923 - Suzaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 61. imparatoru (ö. 952)
1533 - I. Elizabeth, İngiltere ve İrlanda Kraliçesi (ö. 1603)
1641 - Tokugawa Ietsuna, Tokugawa Hanedanlığı'nda 1651 ve 1680 yılları arasında hüküm süren 4.şogun (ö. 1680)
1707 - Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (ö. 1788)
1726 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (ö. 1795)
1791 - Giuseppe Gioacchino Belli, İtalyan şair (ö. 1863)
1795 - John William Polidori, İngiliz yazar ve doktor (ö.1821)
1805 - Samuel Wilberforce, İngiliz piskopos (ö. 1873)
1819 - Thomas A. Hendricks, Amerikalı politikacı ve hakim (ö. 1885)
1836 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık eski Başbakanı (ö. 1908)
1840 - Kral Sisowath, Kamboçya Kralı (ö. 1927)
1842 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (ö. 1888)
1855 - William Friese-Greene, İngiliz mucit ve profesyonel fotoğrafçı (ö. 1921)
1865 - Abraham Yishak Kook, Filistin Mandasının ilk Aşkenazi Hahambaşı olmuş Ortodoks haham (ö. 1935)
1867 - J. P. Morgan Jr., Amerikalı bankacı, finans yöneticisi ve hayırsever (ö. 1943)
1877 - Milan Nedić, Sırp general ve politikacı (ö. 1946)
1900 - Giuseppe Zangara, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e başarısız suikast girişimiyle tanınan suikastçı (ö. 1933)
1907 - Ahmet Adnan Saygun, Türk Klasik Batı Müziği bestecisi (ö. 1991)
1908Merna Kennedy, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1944)
Michael DeBakey, Amerikalı kalp cerrahı (ö. 2008)
1909 - Elia Kazan, Amerikalı yönetmen, yazar ve En İyi Film Akademi Ödülü sahibi (ö. 2003)
1910 - Aleks Buda, Arnavut tarihçi (Arnavutluk İlimler Akademisi üyesi ve başkan) (ö. 1993)
1911 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (36. Bulgaristan Başbakanı) (ö. 1998)
1912Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (ö. 2009)
David Packard, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1996)
1913 - Oswald Szemerényi, Macar asıllı dilbilimci (ö. 1996)
1914James Van Allen, Amerikalı uzay bilimcisi (ö. 2006)
Lída Baarová, Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'in metresi olan bir Çek aktrisi (ö. 2000)
1916 - Halil İnalcık, Türk tarihçi (Türk tarih profesörü) (ö. 2016)
1917 - John Cornforth, Avustralyalı kimyager (ö. 2013)
1922 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 1998)
1925 - Nusretullah Vahdet, İranlı komedyen, aktör ve film yönetmeni (ö. 2020)
1926Ed Warren, Amerikalı demonolojist ve yazar (ö. 2006)
Samuel Goldwyn, Jr., Amerikalı yönetmen (ö. 2015)
Erich Juskowiak, Almanya millî futbol takımı forması giymiş eski futbolcu (ö. 1983)
1927Trader Faulkner, Avustralyalı-İngiliz aktör (ö. 2021)
Carlos Romero, Ukraynalı milli futbolcu (ö. 1999)
1930I. Baudouin, Belçika'nın 5. Kralı (ö. 1993)
Sonny Rollins, Amerikalı caz tenör saksofoncusu ve bestecisi (ö. 2026)
1931 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (ö. 2013)
1932Bilge Zobu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
Malcolm Bradbury, İngiliz yazar ve akademisyen (ö. 2015)
1933Alenka Goljevscek, Sloven oyun yazarı (ö. 2017)
Ela Bhatt, Hint hukukçu, aktivist ve hayırsever (ö. 2022)
1934 - Ömer Karami, Lübnanlı siyasetçi (ö. 2015)
1935Abdou Diouf, Senegal'in 2. Cumhurbaşkanı, 2. Başbakanı ve 2. Frankofon Genel Sekreteri
Pedro Manfredini, Arjantinli eski milli futbolcu (ö. 2019)
1936Buddy Holly, Amerikalı şarkıcı, besteci ve Rock and roll'un öncüsü (ö. 1959)
Apostolos Kaklamanis, Yunan PASOK mensubu siyasetçi
Abdurrahman Vahid, Endonezya eski devlet başkanı (ö. 2009)
1937Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatır), Türk tıp doktoru, dizi, sinema, tiyatro oyuncusu, senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2022)
June Harding, Amerikalı aktris (ö. 2019)
1940Dario Argento, İtalyan film yönetmeni, yapımcı ve senarist
Erkut Taçkın, Türk müzisyen (Türk rock müziğinin ilk temsilcilerinde) (ö. 2020)
Abdurrahman Vahid, 4. Endonezya devlet başkanı (ö. 2009)
1941Zoya Namzıray, Tuvalı şair
György Mezey, Macar eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)
1943Lena Valaitis, Litvan asıllı Alman şarkıcı
David Dein, İngiliz eski futbol yöneticisi
1944 - Bora Milutinović, Sırp futbolcu ve eski teknik direktör
1945Andrea Santoro, İtalyan misyoner rahip (ö. 2006)
Jacques Lemaire, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenörü
1946 - Francisco Varela, Şilili biyolog, filozof, sibernetikçi ve sinirbilimci (ö. 2001)
1948 - Susan Blakely, Amerikalı sinema oyuncusu
1949Gloria Gaynor, Amerikalı şarkıcı
Carlos Lehder, Alman-Kolombiyalı uyuşturucu baronu
1950Julie Kavner, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu, komedyen ve dublajcı
Mário Sérgio, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör
1951 - Chrissie Hynde, Amerikalı-İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
1952 - Susan Blakely, Amerikalı aktris
1953Ami Aspelund, Fin şarkıcı
Enzo D'Alò, İtalyan animatör ve yönetmen
Şükrü Erbaş, Türk şair ve yazar
Yopie Latul, Endonezyalı şarkıcı
1954Michael Emerson, Amerikalı aktör
Corbin Bernsen, Amerikalı aktör ve film yapımcısı
1955Yopie Latul, Endonezyalı şarkıcı (ö. 2020)
Mira Furlan, Hırvat oyuncu ve şarkıcı (ö. 2021)
Gert Brauer, Alman millî futbolcu (ö. 2018)
Suad Karalić, Bosnalı eski futbolcu
1956 - Diane Warren, Amerikalı şarkı sözü yazarı
1957Nasır Muhammedhani, İranlı eski milli futbolcu
Cafer Muhtarifer, İranlı eski milli futbolcu
1958Bayram Ali Bayramoğlu, Türk siyasetçi
Goran Hadžić, Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (ö. 2016)
1959Toshihiko Okimune, Japon eski milli futbolcu
Pierre Nanterne, Fransız yönetici ve iş insanı (ö. 2019)
1960Bob Hartley, Kanadalı buz hokeyi koçu
Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü iktisatçı, siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı
Rebi Yasin, Mısırlı eski milli futbolcu
1961Samir Şerifov, Azerbaycan başbakan yardımcısı
Jochen Horst, Alman sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
1962Jennifer Egan, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı
Oleksiy Danilov, Ukraynalı siyasetçi
Hasan Vezir, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör
1963Betül Tarıman, Türk şair
Éric Di Meco, Fransız eski futbolcu
1964María Fernanda Espinosa, Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat
Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı ve prodüktör (ö. 1995)
1965Özen Yula, Türk tiyatro yazarı
Tomáš Skuhravý, Çek eski milli futbolcu
Darko Pančev, Kuzey Makedonyalı eski milli futbolcu
1966Mihriban Er, Türk dizi ve sinema oyuncusu
Toby Jones, İngiliz aktör
1967Natalia Wörner, Alman aktris
Jin Hee-kyung, Güney Koreli aktris ve eski model
Leslie Jones, Amerikalı oyuncu ve komedyen
1968Camille Japy, Fransız oyuncu
Marcel Desailly, Fransız defans oyuncusu
1969 - Angie Everhart, Amerikalı manken ve oyuncu
1970Camilla Gunell, Finlandiyalı siyasetçi
Tom Everett Scott, Amerikalı aktör
Necmettin İnan, Türk eski futbolcu ve antrenör
1971 - Caroline Peters, Alman aktris
1972Markus Münch, Alman eski futbolcu
Jean-Jacques Tizié, Fildişi Sahilli milli futbolcu
1973Alex Kurtzman, Amerikalı yapımcı
Shannon Elizabeth, Amerikalı oyuncu ve eski manken
1974Stéphane Henchoz, İsviçreli eski millî futbolcu
Argel Fucks, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör
Mario Frick, Lihtenştaynlı eski futbolcu
Antonio McDyess, Amerikalı basketbol oyuncusu
Harold Wallace, Kosta Rikalı millî futbolcu ve teknik direktör
1975Esra Balamir, Türk aktris, model, şarkıcı ve televizyon sunucusu
Zeynep Günay, Türk yönetmen
1976Oliver Hudson, Amerikalı aktör
Muhammed Bereket, Mısırlı milli futbolcu
1977Hakan Eratik, Türk oyuncu, fotomodel, manken ve televizyon sunucusu
Fedde le Grand, Hollandalı DJ ve prodüktör
Kaan Berberoğlu, Türk yüzücü
1978Masakazu Senuma, Japon eski futbolcu
Devon Sawa, Kanadalı aktör ve seslendirme sanatçısı
1979Ersin Güreler, Türk eski futbolcu
Owen Pallett, Kanadalı besteci, çalgıcı ve şarkıcı
Pavol Hochschorner, Slovak slalom kanocu
Mehmet Ali Nuroğlu, Türk tiyatrocu ve oyuncu
Murat Karakoç, Türk futbolcu
1980Emir Sevinç, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
Emre Belözoğlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör
Gabriel Milito, Arjantinli eski futbolcu
Nigar Cemal, Azerbaycanlı şarkıcı
Cevad Nekunam, İranlı eski millî futbolcu ve teknik direktör
1981Kyohei Yamagata, Japon eski futbolcu
Gökhan Zan, Türk eski milli futbolcu
1982Gonca Özmen, Türk şair
Rıza Efendioğlu, Türk futbolcu
Iamel Kabeu, Yeni Kaledonyalı millî futbolcu
1983Mehmet Topuz, Türk futbolcu
Pops Mensah-Bonsu, İngiliz profesyonel eski futbolcu
1984João Miranda de Souza Filho, Brezilyalı eski futbolcu
Vera Zvonareva, Rus profesyonel tenisçi
1985Georgi Sarmov, Bulgar eski futbolcu
Rafinha, Brezilyalı defans oyuncusu
1986Charlie Daniels, İngiliz eski futbolcu
Erçağ Evirgen, Türk futbolcu
Ebrahim Sawaneh, Gambiyalı futbolcu
1987Evan Rachel Wood, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
Veysel Kılıç, Türk futbolcu
Robert Snodgrass, İskoç milli futbolcu
Oleg Samsonov, Rus futbolcu
Can Tutuğ, Türk caz vibrafonisti, radyo programcısı ve psikiyatr
1988Yağmur Koçyiğit, Türk voleybolcu
Hakan Kurtaş, Türk oyuncu
Kevin Love, Amerikalı profesyonel basketbolcu
Luis Ovalle, Panamalı futbolcu
1989Hannah John-Kamen, İngiliz oyuncu
Jonathan Majors, Amerikalı aktör
1990Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusu
Boualem Khoukhi, Katarlı futbolcu
Fyodor Klimov, Rus artistik buz pateni sporcusu
1991Joe Harris, Amerikan basketbol oyuncusu
Dejan Garača, İsveçli futbolcu
1992Gizem Karaca, Türk manken ve aktris
Alican Süner, Türk kemancı
Martin Hinteregger, Avusturyalı futbolcu
Aleksey Lutsenko, Kazak profesyonel bisikletçi
1993 - Vladimir Rodić, Karadağlı futbolcu
1994Maren Lundby, Norveçli kayakla atlamacı
Isel Suñiga, Guatemalalı manken
Berker Güven, Türk oyuncu
Abdülkerim Bardakcı, Türk futbolcu
1995Luisa Niemesch, Alman güreşçi
George Williams, Galli futbolcu
Jailson, Brezilyalı futbolcu
Yota Shimokawa, Japon futbolcu
1996Altuğ Çelikbilek, Türk tenisçi
Donovan Mitchell, Amerikalı basketbolcu
1998Manita Hang, Kamboçyalı manken
Gerardo Arteaga, Meksikalı milli futbolcu futbolcu
Moisés Villarroel Angulo, Bolivyalı milli futbolcu
Roberto Alvarado, Meksikalı futbolcu
1999 - Amadou Ciss, Senegalli futbolcu
2000 - Finn Azaz, İngiliz profesyonel futbolcu
2003 - Bilal Ceylan, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra kralı (1104-1134) (d. 1073)
1151 - V. Geoffroy, 1129'dan itibaren miras yoluyla Anjou, Touraine ve Maine kontu ve sonra 1144'ten itibaren fetih yoluyla Normandiya dükü (d. 1113)
1452 - Jean Wauquelin, yazar ve çevirmen
1550 - Niccolò Tribolo, İtalyan manerist sanatçı (d. 1500)
1559 - Robert Estienne, Fransız matbaacı, yayıncı ve sözlükbilimci (d. 1503)
1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın 10. Padişahı (d. 1494)
1566 - Nikola Šubić Zrinski, Hırvat asker (d. 1508)
1619 - Marko Krizin, Hırvat Katolik rahibi, iman şehidi ve aziz (d. 1589)
1657 - Arvid Wittenberg, İsveçli asker, özel meclis üyesi ve devlet adamı (d. 1606)
1809 - I. Rama, Tayland kralı (d. 1737)
1871 - Mehmed Emin Âli Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1815)
1910 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (d. 1827)
1922 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (d. 1852)
1933 - Edward Grey, İngiliz Liberal devlet adamı (d. 1862)
1949 - Elton Mayo, Avustralyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısı (d. 1880)
1951 - Maria Montez, Dominik asıllı Amerikalı-Fransız aktris (d. 1912)
1954 - Glenn Scobey Warner, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve koçu (d. 1871)
1960 - Wilhelm Pieck, Alman Komünist Partisi ve Komintern yöneticilerinden, Doğu Almanya'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1876)
1971 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (d. 1919)
1974 - Celâl Sılay, Türk şair ve öykü yazarı (d. 1914)
1979 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (d. 1893)
1981 - Christy Brown, İrlandalı yazar ve ressam (d. 1932)
1984 - Jennifer Kendal, İngiliz oyuncu (d. 1933)
1984 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (d. 1896)
1987 - Sait Ağar, Türk siyasetçi (d. 1920)
1988 - Sedad Hakkı Eldem, Türk mimar (d. 1908)
1990 - Alan John Percivale Taylor, İngiliz tarihçi ve gazeteci (d. 1906)
1990 - Fuat Börekçi, Türk siyasetçi (d. 1909)
1991 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1907)
1994 - James Clavell, Avustralyalı yazar (d. 1924)
1994 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1915)
1996 - Bibi Besch, Amerikalı aktris (d. 1942)
1996 - Arda Bowser, Amerikalı profesyonel futbolcu (d. 1899)
1997 - Mobutu Sese Seko, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı (d. 1930)
1997 - Mustafa Tayyar, Türk siyasetçi (d. 1914)
1998 - Mario Bardi, İtalyan ressam (d. 1922)
2001 - Spede Pasanen, Fin yönetmen (d. 1930)
2003 - Warren Zevon, Amerikalı besteci ve müzisyen (d. 1947)
2005 - Efkan Efekan, Türk oyuncu (d. 1935)
2005 - Enver Kaplan, Türk siyasetçi (d. 1921)
2005 - Musa Arafat, Filistinli devlet adamı (d. 1940)
2005 - Sergio Endrigo, İtalyan şarkıcı (d. 1933)
2009 - Muammer Yazar, Türk hukukçu (d. 1917)
2010 - John Kluge, Amerikalı iş insanı (d. 1914)
2012 - Kemal Merkit, Türk motosikletçi (d. 1960)
2013 - Dokka Umarov, 2006-2007 yılları arasında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti başkanı (d. 1964)
2014 - Kwon Ri-Se, Japon-Koreli şarkıcı ve manken (d. 1991)
2015 - Susan Allen, Amerikalı arpist (d. 1951)
2015 - Candida Royalle, Amerikalı pornografik film oyuncusu, yapımcı ve yönetmeni (d. 1950)
2016 - Norbert Schemansky, Amerikalı eski halterci (d. 1924)
2016 - Ferheng Şerif, İranlı besteci, araştırmacı ve öğretmen (d. 1931)
2017 - Türkân Akyol, Türk tıp doktoru, akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)
2017 - Jeremiah Goodman, Amerikalı desinatör ve ressam (d. 1922)
2017 - Terence Harvey, İngiliz karakter oyuncusu (d. 1944)
2017 - Tomás Villanueva, İspanyol siyasetçi (d. 1953)
2018 - Jonas Algirdas Antanaitis, Litvanyalı siyasetçi (d. 1921)
2018 - Mac Miller, Amerikalı hip hop şarkıcısı (d. 1992)
2019 - Robert Axelrod, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1949)
2019 - John Wesley, Amerikalı oyuncu ve eski asker (d. 1947)
2020 - Berni Alder, Almanya doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1925)
2020 - Aurelio Iragorri Hormaza, Kolombiyalı politikacı (d. 1937)
2020 - Sergey Koltakov, Sovyet-Rus aktör (d. 1955)
2020 - Xavier Ortiz, Meksikalı aktör, şarkıcı, yapımcı ve iş insanı (d. 1972)