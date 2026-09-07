Kaynak: İHA

Ulus ilçe belediyesine ait Doğapark Oteli Açık Hava Salonu’nda akşam saatlerinde Bilal ve Yurdakul Çetin çiftinin düğünü gerçekleşti. Dans ve oyun havaları eşliğinde eğlenen davetliler, aniden bastıran yağış nedeniyle şok yaşadı. Yaş pastanın gelin ve damat tarafından kesilmesi için alana getirildiği esnada başlayan yağış, davetlilerde paniğe neden oldu.

Islanmamak için alanı terk etmeye çalışan çok sayıda davetli, hızla araçlarına doğru yürüyerek salondan ayrıldı. Çift ile birlikte yakınları ve bazı davetliler, ıslanmamak için otelin kapalı salonuna doğru hareket etti.

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle davetlilerin büyük bölümünün ayrıldığı düğün, çiftin yakınları ve az sayıdaki davetlinin takılarını vermesinin ardından tamamen dağıldı.