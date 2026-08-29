Yunan devlet kanalı ERT’nin haberine göre, 28 Ağustos Cuma sabahı Kuzeydoğu Ege’de yeni bir sınır ihlali olayı yaşandığı iddia edildi. Haberde, bir Türk insansız hava aracının (İHA) Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’ne (FIR) girdiği, Semadirek ve Limni adaları arasındaki deniz sahasında uçarak Yunan Ulusal Hava Sahası’nı ihlal ettiği öne sürüldü.

Gelişme üzerine Yunan Hava Kuvvetleri derhal harekete geçerek Türk İHA’sını tespit, teşhis ve önleme amacıyla bölgeye 2 adet F-16 savaş uçağı sevk ettiği bildirildi.

YOLCU UÇAĞININ ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

Haberde asıl endişe yaratan unsurun, İHA’nın Dedeağaç Havalimanı’nın yaklaşma hattına çok yakın bir noktada uçması olduğu vurgulandı. Üstelik bu hareketliliğin, Aegean Airlines’a (Ege Havayolları) ait bir yolcu uçağının kalkış yapmaya hazırlandığı esnada gerçekleştiği bildirildi.

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi ile F-16 pilotları arasındaki koordinasyon sayesinde, yolcu uçuşunun güvenliği tehlikeye atılmadan İHA’nın bölgeden uzaklaşmasının sağlandığı aktarıldı.

Ancak ihtiyati bir tedbir olarak, yolcu uçağına farklı bir hava koridorunu kullanması ve bölgeden tamamen uzaklaşana kadar alçak irtifada seyretmesi talimatı verildiği kaydedildi. Uçağın daha sonra Atina’daki Elefterios Venizelos Havalimanı’na doğru normal rotasına devam ettiği ifade edildi.

Olayın “Atina FIR ihlali” olarak tanımlanması, Ege’de uzun süredir devam eden daha geniş bir hava sahası anlaşmazlığını da gündeme getiriyor. Türkiye, FIR’ın bir egemenlik alanı değil, uçuş bilgi ve hava trafik hizmetlerine ilişkin teknik bir sorumluluk bölgesi olduğu görüşünde.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Atina FIR’ının Ege’deki uluslararası hava sahasını da kapsadığını ve bu nedenle FIR’a girişin tek başına Yunan hava sahasına giriş anlamına gelmeyeceğini belirtiyor. Ankara ayrıca, Yunanistan’ın 6 deniz mili olan karasularının üzerinde 10 deniz millik ulusal hava sahası bulunduğu yönündeki iddiasını da tanımıyor.

Bakanlığın resmi açıklamalarında, özellikle askeri uçakların uluslararası hava sahasındaki uçuşlarının FIR kapsamında Yunan makamlarına uçuş planı sunmasını gerektiren bir hüküm bulunmadığı savunuluyor. Dolayısıyla Atina’nın “FIR ihlali” olarak nitelediği bazı uçuşlar, Ankara açısından egemen Yunan hava sahasının değil, Yunanistan’ın teknik sorumluluğundaki uluslararası hava sahasının kullanılması olarak değerlendiriliyor.