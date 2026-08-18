Trabzon'un Arsin ilçesinde akşam saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yanında bulunan araç park alanına bir insansız hava aracı (İHA) düştü.

Trabzon'da polis merkezi yakınına İHA düştü: 3 araç hasar gördü - Resim : 1

PATLAMA MEYDANA GELDİ

İHA'nın düşmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otoparkta bulunan 3 araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Trabzon'da polis merkezi yakınına İHA düştü: 3 araç hasar gördü - Resim : 2

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trabzon'da polis merkezi yakınına İHA düştü: 3 araç hasar gördü - Resim : 3

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

İnsansız hava aracının düşüş nedeni ve patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.