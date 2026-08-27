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Kaynak: AA

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de bulunan İHA ve parçaların incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri üslerine götürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, İHA'nın Varna kenti yakınlarında Galata Burnu açıklarında bulunduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği aktarıldı.

İHA parçalarının Varna kenti yakınlarındaki Kabakum sahili açıklarında ve Zlatni Pyasatsi tatil beldesi açıklarında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Burgaz kentinin kuzey sahilinde tespit edilen parçanın ise İHA’ya ait kanat olduğu belirtildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin, İHA'ya ve 3 parçaya da müdahale ettiğini ifade etti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dün de Karadeniz kıyılarında bulunan 4 İHA parçasına müdahale etmişti.