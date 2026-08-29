2026 senesinde yükselen hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bütçelerini dengelemeye çalışan emekliler için SGK’nın sunduğu ek mali imkanlar büyük önem taşıyor. Mevzuatta yer alan belirli şartları sağlayan emekliler ve vefatları halinde aileleri, kurum üzerinden 5 farklı destek ve ödeme hakkından yararlanabiliyor. Otomatik olarak tanımlanmayan bu imkanlar için hak sahiplerinin başvuru yapması gerekiyor.
SGK’dan emekliye 5 ayrı ödeme hakkı: İşte başvuru şartları…
2026 yılında artan yaşam maliyetleriyle birlikte emeklilerin SGK'dan alabileceği 5 kritik hak yeniden gündemde. Cenaze ödeneğinden memur yolluğuna, tıbbi malzeme desteğinden çifte maaş ve geriye dönük toplu ödemelere kadar pek çok imkan, e-Devlet ve SGK üzerinden başvuru bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
VEFAT VE TAŞINMA DURUMUNDA SAĞLANAN DESTEKLER
Emekli kişinin hayatını kaybetmesi halinde ailesine veya defin masraflarını üstlenen kişiye SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor.
Bu haktan yararlanabilmek için vefat tarihinden itibaren 5 yıllık bir başvuru süresi bulunuyor. Bir diğer ödeme kalemi olan emekli yolluğu ise özellikle memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Emekliliğe ayrıldıktan sonra farklı bir şehre yerleşen memur emeklileri, gerekli kriterleri karşılamaları durumunda taşınma yolluğu talebinde bulunabiliyor.
SAĞLIK HARCAMALARI VE ÇİFTE MAAŞ İMKÂNI
Sosyal güvenlik mevzuatı, emeklilerin sağlık giderlerine de katkı sağlıyor. SGK, belirli limitler çerçevesinde gözlük camı ve çerçevesi ile doktor reçetesiyle kullanılan tıbbi malzemelerin maliyetini geri ödüyor.
Öte yandan, şartların uygun olması halinde bazı emeklilere birden fazla maaş alma yolu açılıyor. Kendi aylığını alan bir kişi, vefat eden eşi veya babasının farklı bir sigorta statüsüne tabi olması durumunda yasal koşulları taşıyorsa çifte aylık hakkından faydalanabiliyor.
GERİYE DÖNÜK MAAŞ DÜZELTMELERİ VE BAŞVURU KANALLARI
Maaş bağlama oranları veya her ay yatırılan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerin hesaplanmasında yapılan olası hatalar, emeklilerin geriye dönük toplu ödeme almasını sağlayabiliyor. Maaşında eksiklik olduğunu düşünenlerin SGK'ya başvurarak inceleme talep etmesi önem taşıyor.
Tüm bu haklarda 5 yıllık zaman aşımı kuralı geçerliliğini koruyor. Emekliler ve hak sahipleri başvurularını Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe vererek yapabileceği gibi, e-Devlet portalındaki "Şahıs Ödemeleri" ekranından da adlarına tanımlanmış unutulmuş bir tutar olup olmadığını kolayca kontrol edebiliyor.