SGK’dan emekliye 5 ayrı ödeme hakkı: İşte başvuru şartları…

Bu haktan yararlanabilmek için vefat tarihinden itibaren 5 yıllık bir başvuru süresi bulunuyor. Bir diğer ödeme kalemi olan emekli yolluğu ise özellikle memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Emekliliğe ayrıldıktan sonra farklı bir şehre yerleşen memur emeklileri, gerekli kriterleri karşılamaları durumunda taşınma yolluğu talebinde bulunabiliyor.