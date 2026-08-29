Elektrikli araçlarda bataryayı yüzde 100’e kadar doldurmanın, uzun yolculuklarda sanıldığı kadar verimli olmadığı ortaya çıktı.
Şarj olurken bunu sakın yapmayın: Elektrikli araç testinde çarpıcı sonuç
Elektrikli araçlarda sürücülerin alışkanlıklarını değiştirecek dikkat çekici sonuç ortaya çıktı. Yapılan testte, bataryanın son bölümünde geçen süre, beklenenden çok daha farklı bir tablo ortaya koydu. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...Kaynak: Diğer
2026 model Hyundai Ioniq 6 Advance ile yapılan şarj testinde, bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşması yalnızca 19 dakika sürerken, son yüzde 20’lik bölümün tamamlanması 37 dakika aldı.
Elektrikli araçların hızlı şarj sürecinde batarya doldukça şarj gücünün düşmesi, uzun yolculuklarda sürücüler için önemli bir zaman kaybına neden olabiliyor. Tesla CEO’su Elon Musk da daha önce katıldığı Joe Rogan podcast’inde batarya şarjındaki bu süreci, dolu bir otoparkta boş yer bulmaya çalışan araçlara benzeterek anlatmıştı. Musk, bataryanın düşük seviyelerde daha yüksek güçle şarj edilebildiğini, doluluk arttıkça ise bataryayı korumak amacıyla şarj gücünün kademeli olarak azaltıldığını belirtmişti.
TÜRKİYE’DE GERÇEK ŞARJ TESTİ YAPILDI
Bu durumun Türkiye’deki şarj altyapısında nasıl işlediğini görmek amacıyla 63 kWh bataryaya sahip 2026 model Hyundai Ioniq 6 Advance, Astor Şarj’ın 300 kW DC hızlı şarj istasyonunda yüzde 20’den yüzde 100’e kadar kesintisiz şarj edildi.
Saat ve istasyon ekranındaki veriler üzerinden yapılan ölçümde, bataryanın yüzde 20 seviyesinden şarj edilmeye başlanmasının ardından yüzde 80’e ulaşması 19 dakika sürdü. Batarya yüzde 90 seviyesine 29 dakikada ulaşırken, yüzde 100 doluluk için toplam süre 56 dakikayı buldu.
Böylece yüzde 20’den yüzde 80’e kadar olan yüzde 60’lık dolum yalnızca 19 dakikada gerçekleşirken, yüzde 80’den yüzde 100’e çıkmak 37 dakika sürdü.
SON YÜZDE 20 İÇİN BEKLEMEK NEREDEYSE İKİ KAT FAZLA ZAMAN ALDI
Test sonuçları, şarj hızındaki düşüşü açık şekilde ortaya koydu. Yüzde 80’den yüzde 90’a çıkmak 10 dakika sürerken, yüzde 80’den yüzde 100’e ulaşmak için toplam 37 dakika beklendi.
Başka bir ifadeyle bataryanın ilk yüzde 60’ını doldurmak için harcanan 19 dakikadan daha uzun bir süre, yalnızca son yüzde 20’lik bölüm için kullanıldı.
Şarj gücündeki düşüş de doluluk oranı arttıkça belirginleşti. Yüzde 20-30 aralığında güç 80 kW seviyesinden başlayarak 138 kW'a kadar yükseldi. Yüzde 30 ile yüzde 62 arasında ise 140-147 kW bandında yüksek güç korundu ve maksimum 147 kW seviyesine ulaşıldı.
Ancak batarya doldukça şarj gücü kademeli olarak azaldı. Yüzde 75 seviyesinde güç 101 kW'a, yüzde 80'de 77 kW'a, yüzde 85'te 48 kW'a ve yüzde 90'da 33 kW'a geriledi. Yüzde 95'in üzerinde ise şarj gücü 16 kW'tan başlayarak yaklaşık 5 kW seviyesine kadar düştü.
UZUN YOLDA YÜZDE 80 STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Elde edilen veriler, özellikle DC hızlı şarj istasyonlarının kullanıldığı uzun yolculuklarda yüzde 100 doluluğu beklemenin zaman açısından verimli olmayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzun yolda daha kısa şarj molalarıyla ilerlemek isteyen sürücüler için bataryayı yaklaşık yüzde 10-20 seviyelerinde hızlı şarja bağlayıp yüzde 80 civarında yola devam etmek daha verimli bir strateji olarak öne çıkıyor.
Bu yöntemde sürücü, şarj gücünün yüksek olduğu bölümden daha fazla yararlanırken, bataryanın son yüzde 20'sinde yaşanan ciddi güç düşüşü nedeniyle dakikalarca istasyonda beklemek zorunda kalmıyor.
Ancak yüzde 80'in ideal bir sınır olduğu her elektrikli araç için kesin bir kural değil. Batarya kapasitesi, araç modeli, hava sıcaklığı, şarj istasyonunun gücü, bataryanın sıcaklığı ve yol koşulları şarj süresini doğrudan etkileyebiliyor.