Şarj olurken bunu sakın yapmayın: Elektrikli araç testinde çarpıcı sonuç

Bu yöntemde sürücü, şarj gücünün yüksek olduğu bölümden daha fazla yararlanırken, bataryanın son yüzde 20'sinde yaşanan ciddi güç düşüşü nedeniyle dakikalarca istasyonda beklemek zorunda kalmıyor.

Ancak yüzde 80'in ideal bir sınır olduğu her elektrikli araç için kesin bir kural değil. Batarya kapasitesi, araç modeli, hava sıcaklığı, şarj istasyonunun gücü, bataryanın sıcaklığı ve yol koşulları şarj süresini doğrudan etkileyebiliyor.