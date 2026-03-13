Yunanistan'ın Girit adasının kuzeybatı sahilindeki Suda kasabası yakınlarında bulunan Souda Körfezi’nde yaşayan Polonya vatandaşı, ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri adı açıklanmayan Polonya vatandaşını Hanya kentinde gözaltına aldı.
AYLARDIR FOTOĞRAF ÇEKİYORMUŞ
Yetkililer Polonya vatandaşının aylardır deniz üssüne yakın Marathi Plajı’nda yaşadığı ve bu sürede üsteki üssün askeri iskelelerin fotoğraflarını çektiği bildirdi. Polonya vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı bildirildi.