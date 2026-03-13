İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşen Kudüs Günü yürüyüşü sırasında patlama meydana geldi. Miting alanının yakınında gerçekleşen patlamanın hava saldırısı sonucu meydana geldiği öğrenildi.

On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşün gerçekleştiği yerde meydana gelen patlama öncesi İsrail ve ABD’den tehdit dolu mesajlar gelmişti.

İsrail ordusu, saldırı öncesi yaptığı açıklamada Tahran’a hava saldırısı başlatacaklarını belirterek, aralarında miting alanının da olduğu 3 bölgenin boşaltılmasını istedi.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a tehdit yağdırdı. Trump, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin” dedi.

İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.