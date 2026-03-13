İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü.

Ambarlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre, yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına 10 Mart’ta başlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesiyle çatı kısmına beton kesme makasıyla darbe vurulmasının ardından bina bir anda çöktü.

Çevreyi yoğun toz kaplarken, çevrede bulunan vatandaşlar panik içinde uzaklaştı.

'ORTALIK TOZ DUMAN OLDU'

Olay sırasında iş yerinde bulunduğunu söyleyen Müge Köksal, binanın ortasından yıkılmaya başladığını belirterek yapılan yönteme itiraz ettiklerini söyledi. Köksal, iş makinesinin yukarıdan müdahalesi sonrası binanın bir anda çöktüğünü ve ortalığın toz duman içinde kaldığını ifade etti.

Bölgede esnaflık yapan Erdal Başyurt da kolonların ortadan kesildiğini belirterek, kepçenin darbesi sonrası binanın aniden çöktüğünü ve çevrede panik yaşandığını dile getirdi.

FİRMAYA PARA CEZASI

Olayın ardından Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri yıkım firmasının çalışma yöntemini incelemeye aldı. Zabıta Müdürlüğü ise firmaya çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira idari para cezası uyguladı.