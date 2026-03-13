Cem Uzan ve ailesinin, Türkiye’deki şirket ve gayrimenkullerine el konulup satılması sebebiyle Fransa’da açtığı yaklaşık 68 milyar dolarlık tazminat davasında karar belli oldu.

100 BİN EURO ÖDEME

Paris’te görülen davada mahkeme, dosyayı yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. Bu noktada Uzan tarafının 2021 yılında başlattığı ve yaklaşık beş yıldır devam eden yüksek tutarlı tazminat girişimi de bitti. Mahkeme ayrıca, Uzanların davalılara toplam 100 bin euro ödeme yapmasına da hükmetti.

“YAPAY BİR HUKUKİ ZEMİN”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bir kamu tüzel kişiliği olduğu belirten mahkeme, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale etme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Ayrıca mahkeme, Uzan tarafının Türk mahkemelerinin yetki alanını aşmak amacıyla “yapay bir hukuki zemin” oluşturmaya çalıştığı değerlendirmesi yaptı. Dava, esastan değil görev ve yetki yönünden verildi. Bu çerçevede dava, esastan değil görev ve yetki yönünden reddedildi.