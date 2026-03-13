Konya'da bir hayvancılık işletmesinde hayvanların uygunsuz koşullarda tutulduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. İşletmeyi denetleyen yetkililer işletmenin hijyen kurallarına uymadığını tespit ederek, işletme sahibi hakkında idari işlem başlattı. İşetme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İşletmede hayvan bulunmadığı, ancak görüntülerin doğruluğunun tespit edildiği, İşletmenin hijyen şartlarını sağlaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve temizlik çalışmalarının yaptırıldığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli idari işlemlerin uygulandığı vurgulandı.

Besici kendisini "O görüntüler yağışlı bir gecede, hayvanları kurtarmak için verdiğimiz çabanın bir parçasıydı. Videonun tamamı aslında hayvancılığın zorluğunu anlatıyordu ancak birileri bunun 5 saniyelik kısmını alıp algı oluşturdu. Hayvanlar orada sadece yem yiyor, yatma alanları içeride ve temiz. Gece yarısı o yağmurda hayvanın başında bekleyen bir besici olarak kötü muamele yapmam mümkün değil." diyerek savundu. İncelemeler sürüyor.



