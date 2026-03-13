Küresel piyasalarda altın fiyatları yön arayışını sürdürürken, ekonomist Atilla Yeşilada katıldığı bir YouTube kanalında piyasaları hareketlendirecek bir analiz yaptı. Yeşilada, altının "primini doldurduğunu" ve düşüş eğiliminin sürebileceğini öne sürdü.
Atilla Yeşilada altın ve dolar için ateşi yaktı: Çok sert satacaklar
Altın ve döviz fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Atilla Yeşilada, büyük oyuncuların strateji değiştirdiğine dikkat çekti.
Resmi kayıtların kurumsal yatırımcıların satış tarafında olduğunu gösterdiğini belirten Yeşilada, "Bütün kurumsal yatırımcılar satıyor. Bildirilen veriler bunu net şekilde ortaya koyuyor. Altın artık yapacağı primi yaptı, bu noktadan sonra işler daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullandı.
Jeopolitik gerilimlerin altın üzerindeki etkisinin zayıfladığını vurgulayan ünlü ekonomist, piyasanın "savaş yorgunu" olduğunu belirtti. Yeşilada'ya göre, piyasa aktörleri artık gerilimin tırmanmasından ziyade çözüm ihtimallerine odaklanmış durumda:
“Ama savaş biraz uzar. Altında biraz daha satış bekliyorum. Piyasa açısından savaşın en kötüsünü gördü. Yine altın almadı. Şimdi savaşın biteceğine inanıyor. Artık altın hiç almaz, satar.”
Fiyat beklentilerine de değinen Yeşilada, düşüş beklentisine rağmen çok sert bir çöküş öngörmediğini ancak satış baskısının süreceğini söyledi. Yeşilada, "Altında biraz daha satış bekliyorum. Ancak 5 bin doların altını görmek şu aşamada zor" diyerek yatırımcılar için kritik bir sınır çizdi.
Döviz öngörüsünü de paylaşan Yeşilada, “bütün ekonomik verilere bakışımda hiçbir şekilde döviz fırlamaz” ifadelerini kullandı.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.