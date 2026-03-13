Atilla Yeşilada altın ve dolar için ateşi yaktı: Çok sert satacaklar

Fiyat beklentilerine de değinen Yeşilada, düşüş beklentisine rağmen çok sert bir çöküş öngörmediğini ancak satış baskısının süreceğini söyledi. Yeşilada, "Altında biraz daha satış bekliyorum. Ancak 5 bin doların altını görmek şu aşamada zor" diyerek yatırımcılar için kritik bir sınır çizdi.