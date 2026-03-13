Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco’den ilk 11 ile alakalı hem kritik hem de sürpriz hamleler bekleniyor. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 2

Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 3

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakika golüyle galip gelen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük’ü yenerek zirve yarışındaki ivmesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 4

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 5

TEDESCO'NUN 11'İ
Teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği ilk 11’i belirledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 6

TARIK ÇETİN KALEDE

Fanatik'te yer alan habere göre, İtalyan teknik adamın yarınki mücadelede eldivenleri Tarık Çetin'e emanet etme ihtimali yüksek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 7

MUSABA YEDEK

İleri uçta yapılabilecek tek değişikliğin Anthony Musaba’nın kulübeye çekilmesi olabileceği öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 8

Hollandalı oyuncu, Samsunspor maçında yalnızca Guendouzi’nin golünde asist yapabilmiş, genel olarak etkisiz kalmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 9

NENE 11'E DÖNÜYOR

Kupadaki Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında sonradan girip golünü atan Nene, bu kez ilk 11’de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 10

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bazı futbolcularından da yararlanamayacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 11

EKSİKLER VE KART DURUMU

Fenerbahçe, sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Škriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve kart cezalısı Ederson’den yararlanamayacak.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi - Resim: 12

Ayrıca, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yeniçağ Gazetesi
