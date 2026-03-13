Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 11'e dönüyor: Tedesco kararını verdi
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco’den ilk 11 ile alakalı hem kritik hem de sürpriz hamleler bekleniyor. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.
Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakika golüyle galip gelen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük’ü yenerek zirve yarışındaki ivmesini sürdürmeyi amaçlıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
TEDESCO'NUN 11'İ
Teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği ilk 11’i belirledi.
TARIK ÇETİN KALEDE
Fanatik'te yer alan habere göre, İtalyan teknik adamın yarınki mücadelede eldivenleri Tarık Çetin'e emanet etme ihtimali yüksek.
MUSABA YEDEK
İleri uçta yapılabilecek tek değişikliğin Anthony Musaba’nın kulübeye çekilmesi olabileceği öngörülüyor.
Hollandalı oyuncu, Samsunspor maçında yalnızca Guendouzi’nin golünde asist yapabilmiş, genel olarak etkisiz kalmıştı.
NENE 11'E DÖNÜYOR
Kupadaki Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında sonradan girip golünü atan Nene, bu kez ilk 11’de sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bazı futbolcularından da yararlanamayacak.
EKSİKLER VE KART DURUMU
Fenerbahçe, sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Škriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve kart cezalısı Ederson’den yararlanamayacak.
Ayrıca, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.