Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüplerin mali şeffaflığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Her kulübün son 3 yıldaki vergisini belgeleyelim." önerisini gündeme getirdiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin bu öneriye karşı çıktığını öne süren Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mali bilgilerini paylaşmak istemediğini iddia etti.
"VERGİ Mİ KAÇIRIYORSUNUZ?"
Yüksel Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dursun Özbek, 'Her kulübün son 3 yıldaki vergisini belgeleyelim' dedi. Fenerbahçe karşı çıktı. 'Mali işlerimizi açamayız, verdiğimiz vergiyi söylemek istemiyoruz' dediler. Vergi mi kaçırıyorsunuz?"
Yıldırım'ın açıklamaları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.