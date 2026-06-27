Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüplerin mali şeffaflığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Her kulübün son 3 yıldaki vergisini belgeleyelim." önerisini gündeme getirdiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bu öneriye karşı çıktığını öne süren Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mali bilgilerini paylaşmak istemediğini iddia etti.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Galatasaray üzerinden çıkış: 'Vergi mi kaçırıyorsunuz?' - Resim : 1

"VERGİ Mİ KAÇIRIYORSUNUZ?"

Yüksel Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dursun Özbek, 'Her kulübün son 3 yıldaki vergisini belgeleyelim' dedi. Fenerbahçe karşı çıktı. 'Mali işlerimizi açamayız, verdiğimiz vergiyi söylemek istemiyoruz' dediler. Vergi mi kaçırıyorsunuz?"
Yıldırım'ın açıklamaları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kulüpler Birliği toplantısında gerginlik: Fenerbahçe ve Samsunspor cephesi arasında tartışma büyüdüKulüpler Birliği toplantısında gerginlik: Fenerbahçe ve Samsunspor cephesi arasında tartışma büyüdüSpor