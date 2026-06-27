Ev alıp satacaklar dikkat: Tapuda yeni dönem için flaş karar… Uzman isim “karar doğru” dedi

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sistemin sorunsuz ve tam randımanlı çalışabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm paydaş kurumlarla teknik entegrasyon süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.