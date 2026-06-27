Ev alıp satacaklar dikkat: Tapuda yeni dönem için flaş karar… Uzman isim “karar doğru” dedi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satım işlemlerinde dolandırıcılık vakaları ile sahte dekont risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen "Güvenli Ödeme Sistemi"ne ilişkin kritik bir karara imza attı. Daha önce 1 Temmuz 2026 tarihinde zorunlu kılınacağı duyurulan uygulamanın yürürlük tarihi, teknik hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 3 ay ileriye taşınarak 1 Ekim 2026 olarak güncellendi.
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Gayrimenkul alım satımında dolandırıcılığı bitirecek "Güvenli Ödeme Sistemi" zorunluluğu, teknik altyapı çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, uygulamanın eksiksiz başlaması adına ertelemenin doğru olduğunu söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sistemin sorunsuz ve tam randımanlı çalışabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm paydaş kurumlarla teknik entegrasyon süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.
Sektördeki kayıt dışı faaliyetleri engellemesi ve para transferi sorunlarını çözmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi, tarafların mağduriyet yaşamasının önüne geçecek. Yeni sisteme göre:
Satış bedeli, bankalar nezdinde oluşturulacak güvenli hesaplarda bloke edilecek.
Tapu devir işlemi resmi olarak tamamlandığı anda, bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
Böylece "tapu devredilmeden para gönderme" veya "para ödenmeden tapu devretme" gibi endişeler tamamen son bulacak.
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konuyla ilgili gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi. Sektördeki en temel unsurun güven olduğuna dikkat çeken Araç, yüksek meblağlı satışlarda sıklıkla yaşanan mağduriyetlerin bu sistemle çözüleceğini belirtti.
Erteleme kararının doğru bir adım olduğunu vurgulayan Şenay Araç, şu ifadeleri kullandı:
“Böylesine önemli bir sistemin eksik ya da hatalı başlamasındansa, teknik altyapısı tamamlanmış şekilde hayata geçirilmesi çok daha doğru olacaktır. Üç aylık erteleme, sistemin daha sağlıklı işlemesi adına yerinde bir karardır.”
Özellikle internet kaynaklı dolandırıcılık faaliyetlerinin ve nakit transferi anlaşmazlıklarının önüne geçecek olan yeni düzenleme, 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak.