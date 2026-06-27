Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım

Yeşilçam'ın efsane ikilisi olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın yıllara yayılan dostluğu, usta oyuncunun kaleme aldığı duygu yüklü veda mesajıyla bir kez daha gündeme geldi.
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Türkan Şoray, Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Kadir İnanır'ın vefatının ardından yıllara yayılan dostluklarını anlatan duygusal bir veda mesajı paylaştı.Sinan Başhan
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Şoray, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
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Sevgili Kadir; Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim…
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Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam…
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Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde…
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Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…
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