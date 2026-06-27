Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım

Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım

Türkan Şoray, Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Kadir İnanır'ın vefatının ardından yıllara yayılan dostluklarını anlatan duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Sinan Başhan Sinan Başhan
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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 1

Yeşilçam'ın efsane ikilisi olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın yıllara yayılan dostluğu, usta oyuncunun kaleme aldığı duygu yüklü veda mesajıyla bir kez daha gündeme geldi.

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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 2

Şoray, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 3

Sevgili Kadir; Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim…

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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 4

Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam…

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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 5

Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde…

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Selvi Boylum'un Asya'sından İlyas'a son mektup: Seni hep böyle hatırlayacağım - Resim: 6

Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…

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